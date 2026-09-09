Co ze stopami procentowymi? RPP właśnie ogłosiła decyzję
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Ekonomia

Co ze stopami procentowymi? RPP właśnie ogłosiła decyzję

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Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Image by SKYRADAR from Pixabay/ Domena publiczna
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna stopa NBP nadal wynosi 3,75 proc. RPP wskazała m.in. na wzrost inflacji, ceny paliw oraz sytuację na światowych rynkach.

Decyzja zapadła po posiedzeniu RPP w dniach 8-9 września. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 3,75 proc. Stopa lombardowa wynosi 4,25 proc., depozytowa 3,25 proc., redyskontowa weksli 3,80 proc., a dyskontowa weksli 3,85 proc.

Inflacja wzrosła do 3,4 proc.

Według szybkiego szacunku GUS inflacja w sierpniu wyniosła 3,4 proc. rok do roku. W lipcu było to 3 proc. "Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu" – podała RPP. Rada poinformowała również, że w sierpniu wzrosła prawdopodobnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii.

W komunikacie zwrócono też uwagę na sytuację za granicą. Inflacja w głównych gospodarkach rozwiniętych jest wyższa niż na początku 2026 r. z powodu wzrostu cen surowców energetycznych. "Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" – podała Rada.

PKB wzrósł o 3,9 proc.

RPP odniosła się również do danych z polskiej gospodarki. Według wstępnego szacunku GUS PKB w drugim kwartale 2026 r. wzrósł o 3,9 proc. rok do roku, wobec 3,5 proc. w pierwszym kwartale. Wzrost inwestycji przyspieszył, a wzrost konsumpcji spowolnił. W lipcu sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa były wyższe niż rok wcześniej, natomiast produkcja budowlano-montażowa spadła.

RPP wskazała również na spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz niższą dynamikę wynagrodzeń w gospodarce w drugim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Rada nie przesądziła, kiedy stopy procentowe mogą się zmienić. "Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce" – poinformowano. RPP wymieniła wśród czynników ryzyka ceny surowców i inflację na świecie, sytuację geopolityczną, politykę fiskalną, zmiany aktywności gospodarczej w Polsce oraz dynamikę płac.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie" – podano w komunikacie. NBP zaznaczył także, że może stosować interwencje na rynku walutowym.

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Źródło: Narodowy Bank Polski
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