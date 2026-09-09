Co ze stopami procentowymi? RPP właśnie ogłosiła decyzję

Decyzja zapadła po posiedzeniu RPP w dniach 8-9 września. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 3,75 proc. Stopa lombardowa wynosi 4,25 proc., depozytowa 3,25 proc., redyskontowa weksli 3,80 proc., a dyskontowa weksli 3,85 proc.

Inflacja wzrosła do 3,4 proc.

Według szybkiego szacunku GUS inflacja w sierpniu wyniosła 3,4 proc. rok do roku. W lipcu było to 3 proc. "Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu" – podała RPP. Rada poinformowała również, że w sierpniu wzrosła prawdopodobnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii.

W komunikacie zwrócono też uwagę na sytuację za granicą. Inflacja w głównych gospodarkach rozwiniętych jest wyższa niż na początku 2026 r. z powodu wzrostu cen surowców energetycznych. "Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" – podała Rada.

PKB wzrósł o 3,9 proc.

RPP odniosła się również do danych z polskiej gospodarki. Według wstępnego szacunku GUS PKB w drugim kwartale 2026 r. wzrósł o 3,9 proc. rok do roku, wobec 3,5 proc. w pierwszym kwartale. Wzrost inwestycji przyspieszył, a wzrost konsumpcji spowolnił. W lipcu sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa były wyższe niż rok wcześniej, natomiast produkcja budowlano-montażowa spadła.

RPP wskazała również na spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz niższą dynamikę wynagrodzeń w gospodarce w drugim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Rada nie przesądziła, kiedy stopy procentowe mogą się zmienić. "Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce" – poinformowano. RPP wymieniła wśród czynników ryzyka ceny surowców i inflację na świecie, sytuację geopolityczną, politykę fiskalną, zmiany aktywności gospodarczej w Polsce oraz dynamikę płac.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie" – podano w komunikacie. NBP zaznaczył także, że może stosować interwencje na rynku walutowym.

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