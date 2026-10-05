Polaków zapytano o gospodarkę. Alarm dla rządu w nowym sondażu

W nowym sondażu OBG ankietowanych zapytano o to, czy ich zdaniem sprawy gospodarcze w Polsce idą w dobrym kierunku.

Sondaż: Polaków zapytano o gospodarkę. Złe wieści dla rządu

52,18 proc. Polaków uważa, że nie. 33,88 proc. badanych twierdzi, że sprawy gospodarcze Polski idą w dobrym kierunku. 13,94 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż wyraźnie pokazuje spadek optymizmu Polaków w kwestii gospodarki.

W październiku 2025 roku 51,73 proc. badanych uważało, że sprawy gospodarcze w Polsce nie idą w dobrym kierunku, natomiast 33,85 proc. było przeciwnego zdania.

W sondażu OGB z grudnia 2025 roku odsetek osób oceniających sytuację negatywnie wyniósł do 51,85 proc., podczas gdy 34,89 proc. badanych uważało, że sprawy gospodarcze zmierzają w dobrym kierunku.

Natomiast w styczniu 2026 roku 47,92 proc. respondentów twierdziło, że sprawy gospodarcze w Polsce nie idą w dobrym kierunku, a 38,64 proc. oceniało je pozytywnie.

W badaniu z lutego 2026 roku odsetek odpowiedzi "nie" wyniósł 50,85 proc., a odpowiedzi "tak" udzieliło 34,12 proc.

W marcu 2026 roku 50,26 proc. badanych uważało, że sprawy gospodarcze nie idą w dobrym kierunku, a 34,52 proc. odpowiedziało, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku.

Z kolei w kwietniu 2026 roku 47,73 proc. respondentów oceniało kierunek zmian gospodarczych negatywnie, podczas gdy 36,62 proc. oceniało go pozytywnie.

W sierpniu 2026 roku 50,25 proc. ankietowanych uważało, że sprawy gospodarcze w Polsce nie idą w dobrym kierunku, a 36,21 proc. było przeciwnego zdania.

Rząd przyjął projekt budżetu. Ogromy deficyt

W miniony wtorek rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Projekt zakłada, że dochody budżetu państwa w 2027 roku mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki powinny być na poziomie 977,6 mld zł, a deficyt sięgnie 281,2 mld zł.

Sondaż OGB zrealizowano metodą CATI w dniach 18–22 września 2026 roku na próbie 1000 osób.

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