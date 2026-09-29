Jest projekt budżetu na 2027 rok. Astronomiczne wydatki i deficyt

We wtorek rząd zatwierdził ustawę budżetową i okołobudżetową na 2027 rok. Zgodnie z konstytucją rząd jest zobowiązany przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września.

Projekt ustawy budżetowej. Deficyt ponad 280 miliardów złotych

Z projektu przyszłorocznego budżetu wynika, że wydatki państwa w 2027 r. wyniosą 977,6 mld zł, a dochody 695 mld zł. Według projektu ustawy deficyt nie może przekroczyć 282,6 mld zł, a więc 7,2 proc. PKB.

Najważniejsze źródło finansowania wydatków, czyli dochody podatkowe budżetu państwa, wyniesie w 2027 r. 622,4 mld zł. To kwota o ok. 58 mld zł wyższa od planu na 2026 r. W sumie wszystkie dochody państwa mają być wyższe o 68,4 mld zł.

Minister finansów Andrzej Domański potwierdził, że kontynuowane będą wszystkie finansowane przez podatników programy socjalne, jak 800 plus, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.

Na inwestycje infrastrukturalne (drogi i kolej) ma zostać przeznaczone 62,4 mld zł, czyli o 5 mld zł więcej niż planowane na 2026 roku.

Prognoza inflacji

Zgodnie z prognozą budżetową inflacja średnioroczna w 2027 r. wyniesie 2,8 proc. Z kolei PKB ma wzrosnąć o 3 proc.

– Polska będzie wśród najszybciej rosnących gospodarek UE. Wzrost gospodarczy staje się coraz bardziej zrównoważony, bo opiera się nie tylko na konsumencie, ale wyraźnie widać przyspieszenie w inwestycjach i ożywienie w strefie euro – powiedział minister finansów.

Domański twierdzi, że bezrobocie w Polsce będzie na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej.

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