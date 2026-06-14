Miliard złotych długu dziennie

Dług Polski przyrasta bowiem już o miliard złotych dziennie – o prawie miliard albo o nieco ponad miliard, a to – przyznajmy – nie w kij dmuchał.

Tak czy owak – jak w charakterystycznym dla siebie, czyli nieznoszącym sprzeciwu, stylu rozstrzyga AI – „dług publiczny Polski rośnie w2026 r. w rekordowym tempie, szacowanym przez część źródeł na ponad miliard złotych dziennie. W lutym 2026 r. zadłużenie osiągnęło najwyższy poziom w historii, przekraczając 2 bln zł, przy czym prognozy wskazują na dalszy, bezprecedensowy wzrost”. I w rozwinięciu uzupełniając: „Dane wskazują, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych przyrasta w tempie ok. 940 mln–1,2 mld zł na dobę”.