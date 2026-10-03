W sondażu oceniono flagowy program Tuska. Wielu Polaków nie kojarzy świadczenia

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że 680 tys. dzieci w Polsce korzysta z programu "Aktywny Rodzic", czyli tzw. babciowego. Na świadczenia wspierające rodziców dzieci do 3. roku życia wydano dotychczas ponad 11 mld zł.

Program "Aktywny Rodzic"

Program "Aktywny Rodzic" został uruchomiony 1 października 2024 roku. W jego ramach dostępne są trzy formy wsparcia: "Aktywni rodzice w pracy" (1500 zł), "Aktywnie w żłobku" (do 1500 zł) oraz "Aktywnie w domu" (500 zł).

Według Kancelarii Premiera Rady Ministrów program realnie zwiększył dostępność opieki nad dziećmi do lat trzech, a w ciągu dwóch lat liczba tzw. białych plam, czyli gmin bez żłobka, spadła o połowę.

Sondaż: Tak Polacy oceniają "babciowe"

Jak Polacy oceniają "babciowe"? Takie pytanie zadano w sondażu SW Research dla "Wprost".

34,4 proc. ankietowanych ocenia pozytywnie "babciowe".

19,6 proc. respondentów ma odmiennie zdanie i ocenia program "Aktywny Rodzic" negatywnie.

20,2 proc. nie kojarzy tego świadczenia.

Blisko 26 proc. badanych udzieliło odpowiedzi “trudno powiedzieć”.

Dobrze "babciowe" nieco częściej oceniają kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 35,9 proc. i 32,8 proc.), jednak również wśród mężczyzn przeważają pozytywne oceny programu. Entuzjazm najczęściej deklarują jednak najmniej zarabiający uczestnicy badania – do 3000 zł netto miesięcznie (39,3 proc.). Negatywne opinie najczęściej wyrażali natomiast najlepiej zarabiający respondenci – powyżej 7000 zł “na rękę” miesięcznie (29,6 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 29-30 września 2026 roku przez agencję SW Research dla "Wprost" metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

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