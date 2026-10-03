Ograniczenie weta prezydenta? Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" respondentom zadano pytanie: "Czy w Polsce powinno się zmienić Konstytucję ograniczając prawo weta prezydenta RP?".

Sondaż: Większość Polaków przeciwko ograniczeniu weta prezydenta

18 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej nie", natomiast 24 proc. – "zdecydowanie nie". Oznacza to, że w sumie 42 proc. ankietowanych nie chce ograniczenia prezydenckiego weta.

19 proc. uczestników sondażu odpowiedziało "zdecydowanie tak", a kolejnych 17 proc. – "raczej tak". Łącznie daje to 36 proc. zwolenników ograniczenia weta prezydenta.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 22 proc. respondentów.

Jeżeli pominąć osoby niezdecydowane w sondażu, to 46 proc. badanych opowiada się za zmianą, a 54 proc. jest przeciwnych ograniczeniu weta prezydenta.

Wyborcy opozycji jeszcze bardziej przeciwni

Jeśli chodzi o wyborców opozycji, czyli PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, to zaledwie 3 proc. tej grupy zdecydowanie popiera ograniczenie prawa weta prezydenta, a 8 proc. jest "raczej" za takim rozwiązaniem. Łącznie daje to 11 proc. wyborców opozycji, popierających ograniczenie weta. Przeciwko jest natomiast 73 proc. wyborców tych ugrupowań. 21 proc. odpowiada "raczej nie", a aż 52 proc. "zdecydowanie nie". 16 proc. wyborców opozycji nie ma zdania na ten temat.

Po wyłączeniu niezdecydowanych w sondażu proporcje są jeszcze bardziej wyraźne: 13 proc. popiera ograniczenie weta, a 87 proc. jest przeciw.

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 21-22 września 2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 plus. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

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