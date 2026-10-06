Kolejne odejście z TV Republika. "Człowiek, który umie robić newsy"

Łukasz Bednarz odchodzi z Telewizji Republika. Wydawca, który dołączył do stacji nieco ponad rok temu, nie jest już jej pracownikiem – ustaliły Wirtualnemedia.pl. Z informacji portalu wynika, że nadawca próbował przekonać go do pozostania.

Łukasz Bednarz odszedł z TV Republika

Informację o odejściu Łukasza Bednarza portal Wirtualnemedia.pl miał potwierdzić w dwóch niezależnych źródłach. Ani dziennikarz, ani przedstawiciele Telewizji Republika nie zdecydowali się jednak skomentować sprawy. Jak wynika z ustaleń serwisu, stacja podejmowała próby zatrzymania Bednarza. Nie wiadomo, jakie były powody jego decyzji o odejściu ani jakie są jego dalsze zawodowe plany.

Bednarz w Republice odpowiadał za pracę jako wydawca dnia. Do stacji przeszedł po latach współpracy z Telewizją Polską. Wcześniej współpracował z Jarosławem Olechowskim, obecnym szefem wydawców Republiki.

Z TVP Info do Telewizji Republika

Kariera Łukasza Bednarza w mediach publicznych była związana przede wszystkim z TVP Info. Od 2018 roku pełnił funkcję kierownika serwisów informacyjnych tej stacji. W 2020 roku został zastępcą dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. TVP Info i pozostawał na tym stanowisku do kwietnia 2023 roku. Później przez kilka miesięcy kierował TVP3 Warszawa.

Z Jarosławem Olechowskim współpracował również w kierownictwie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. To właśnie szef wydawców TV Republika przed rokiem mówił o transferze Bednarza do stacji.

– Współpracowałem z Łukaszem Bednarzem przez wiele lat w TVP Info, gdzie był dziennikarzem i wydawcą. To człowiek, który umie robić newsy, zna się na telewizji informacyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie. Będzie jednym z wydawców – mówił wówczas Olechowski.

Republika wciąż przed TVN24

Z danych Nielsen Audience Measurement, które publikuje portal Wirtualnemedia.pl, wynika, że we wrześniu Republika znalazła się na piątej pozycji w rankingu najchętniej oglądanych stacji telewizyjnych w Polsce. Przed rokiem zajmowała czwarte miejsce. Kanał po raz kolejny zanotował spadek oglądalności. We wrześniu jego udział zmniejszył się o 17,8 proc.

Wzrost oglądalności zanotował TVN24 i zwiększył udział z 4,61 proc. do 4,78 proc. Wciąż jednak znajduje się w rankingu oczko niżej niż stacja Tomasza Sakeiwicza.

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