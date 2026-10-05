TV Republika nadal wyżej od TVN24. Są nowe wyniki

Wrzesień przyniósł zmianę na szczycie telewizyjnego rankingu. TVN został najchętniej oglądaną stacją w Polsce, wyprzedzając Polsat zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej 16–59. Wśród kanałów Telewizji Polskiej wyżej uplasowała się TVP2, a nie TVP1. Spadek kolejny miesiąc z rzędu zanotowała natomiast Republika, która jednak wciąż nie daje się pokonać TVN24.

TV Republika mocno w dół, ale wciąż przed TVN24. Zmiany w czołówce rankingu

Z danych Nielsen Audience Measurement, które publikuje portal Wirtualnemedia.pl, wynika, że we wrześniu TVN osiągnął 7,26 proc. udziału w rynku. Stacja poprawiła ubiegłoroczny wynik o 6,9 proc. i awansowała z drugiej pozycji na pierwszą.

Polsat stracił natomiast pozycję lidera i znalazł się tym razem na drugim miejscu. Jego udział wyniósł 7,17 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 7,51 proc.

Ciekawie wygląda również sytuacja wśród głównych kanałów Telewizji Polskiej. Tym razem to TVP2 okazała się najchętniej oglądaną anteną publicznego nadawcy. Dwójka osiągnęła 6,61 proc. udziału, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 0,91 proc. Dało jej to trzecie miejsce w całym rankingu.

TVP1 uplasowała się oczko niżej z wynikiem 6,46 proc. W jej przypadku oznaczało to spadek o 1,67 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na piątej pozycji znalazła się Republika, która przed rokiem zajmowała czwarte miejsce. Kanał po raz kolejny zanotował spadek oglądalności. We wrześniu jego udział zmniejszył się o 17,8 proc. Wzrost oglądalności zanotował TVN24 i zwiększył udział z 4,61 proc. do 4,78 proc. Wciąż jednak znajduje się w rankingu niżej niż stacja Tomasza Sakeiwicza.

Siódme miejsce w zestawieniu zajął TV4, który osiągnął 3,36 proc. udziału. W porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to wzrost o 5,66 proc.

TVN7 znalazł się na ósmej pozycji. Jego wynik zmniejszył się z 3,4 proc. do 3,29 proc. Wyraźną poprawę zanotowało natomiast TVP Info. Kanał osiągnął 1,97 proc. udziału, co oznacza wzrost o 15,88 proc. W całym zestawieniu dało mu to 11. miejsce.

TVN również liderem w grupie komercyjnej

TVN zwyciężył także w najważniejszej dla nadawców grupie komercyjnej widzów w wieku 16–59 lat. Stacja osiągnęła 8,81 proc. udziału, poprawiając ubiegłoroczny rezultat o 7,97 proc. Rok wcześniej zajmowała w tym zestawieniu drugie miejsce.

Polsat ponownie znalazł się na drugiej pozycji. Jego udział wyniósł 7,53 proc., wobec 7,79 proc. rok wcześniej.

Trzecie miejsce przypadło TVP2, która osiągnęła 5,24 proc., podczas gdy przed rokiem miała 4,87 proc. TVP1 znalazła się na czwartej pozycji z wynikiem 4,93 proc., spadając z poziomu 5,77 proc.

Pierwszą piątkę zamknęła TVN7 z udziałem 4,09 proc.. W tym przypadku oznaczało to spadek o 6,41 proc.

W grupie 16–59 lat TVN24 osiągnął 2,88 proc. udziału, co dało mu ósme miejsce. Republika uzyskała 2,66 proc. i zajęła dziesiątą pozycję.

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