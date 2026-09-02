TV Republika traci pozycję lidera. Są wyniki

Według badania Nielsen Audience Measurement, które przywołuje serwis Wirtualne Media, w sierpniu TVN został liderem oglądalności zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w kluczowej dla reklamodawców grupie 16–59 lat. Dużo gorzej wygląda sytuacja Republiki, która po raz kolejny zanotowała bardzo wyraźny spadek widowni. Na czele kanałów informacyjnych ponownie znalazł się TVN24.

TVN z dużym wzrostem. Stacja wyprzedziła TVP i Polsat

W sierpniu TVN osiągnął 6,55 proc. udziału w rynku, co oznacza wzrost o 17,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tak dobry wynik pozwolił stacji awansować z czwartego miejsca na pierwsze.

Drugą pozycję zajęła TVP1 z udziałem na poziomie 6,24 proc. To wynik słabszy niż przed rokiem, kiedy udział nadawcy wynosił 6,64 proc. i dawał jej pozycję lidera.

Podium zamknął Polsat, który tym razem musiał pogodzić się ze spadkiem. Stacja osiągnęła 5,95 proc. udziału, czyli o 9,02 proc. mniej niż rok wcześniej. Czwarta była TVP2 z wynikiem 5,22 proc. Kanał poprawił ubiegłoroczny rezultat o 8,07 proc. i awansował z szóstej pozycji.

TVN24 znów liderem wśród stacji informacyjnych

Na piątym miejscu znalazł się TVN24. Kanał po wielu miesiącach ponownie wyprzedził konkurencję i został najchętniej oglądaną stacją informacyjną. Jego udział wyniósł 5,21 proc., co oznacza wzrost o 0,21 proc.

Jeszcze większe zmiany zaszły w przypadku Republiki. Stacja kolejny miesiąc z rzędu straciła znaczną część widowni. Tym razem spadek wyniósł niemal 28 proc. W efekcie Republika zajęła szóste miejsce w zestawieniu, podczas gdy rok wcześniej była na trzeciej pozycji.

Siódme miejsce w rankingu przypadło TV Puls. Stacja osiągnęła 3,32 proc. udziału, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 2,79 proc.

Zmiany w grupie komenrycjnej

TVN zwyciężył również w grupie komercyjnej, obejmującej widzów w wieku 16–59 lat. Stacja awansowała z drugiego miejsca i osiągnęła 8 proc. udziału w rynku. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 18,9 proc.

Drugie miejsce zajął Polsat, którego udział spadł z 7,2 do 6,32 proc. Na trzeciej pozycji znalazła się TVP1 z wynikiem 4,62 proc., wobec 4,52 proc. rok wcześniej.

Na czwartej pozycji uplasował się TV Puls z udziałem 4,06 proc., notując spadek o 7 proc. Tuż za nim znalazła się TVN7, która osiągnęła 3,99 proc.

Dopiero szóste miejsce przypadło TVP2. Kanał zanotował 3,96 proc. udziału, ustępując zarówno TV Puls, jak i TVN7.

W grupie komercyjnej TVN24 znalazł się na ósmej pozycji z udziałem wynoszącym 2,99 proc. Republika zajęła natomiast 10. miejsce, osiągając 2,69 proc. udziału w rynku.

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