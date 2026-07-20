Nowy lider telewizji w Polsce. TV Republika nie oddaje przewagi

Pierwsze półrocze przyniosło istotne zmiany na polskim rynku telewizyjnym. Z danych Nielsen Audience Measurement, które podaje serwis Wirtualne Media, wynika, że nowym liderem oglądalności został TVN, który wyprzedził zarówno Polsat, jak i TVP1. Stacja była najchętniej oglądanym kanałem zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w szerokiej grupie komercyjnej 16–59. W zestawieniu kanałów informacyjnych Republika utrzymała przewagę nad TVN24.

TVN nowym liderem oglądalności. Wyprzedził Polsat i TVP1. Republika przed TVN24

Średnio w każdej minucie program TVN śledziło 400 tys. widzów. Kanał osiągnął 6,86 proc. udziału w rynku, poprawiając swój wynik o 8 proc. rok do roku. Taki rezultat pozwolił stacji awansować z trzeciego na pierwsze miejsce w rankingu.

Na drugim miejscu znalazł się Polsat. Nadawca zanotował stabilny wynik – jego udział w rynku wzrósł nieznacznie z 6,75 proc. do 6,76 proc.

Największą zmianę w czołówce odnotowała TVP1. Jedynka spadła z pozycji lidera na trzecie miejsce, a jej udział w rynku zmniejszył się o 9,2 proc., do 6,42 proc. Tuż za podium uplasowała się TVP2, która poprawiła wynik z 5,81 proc. do 6,06 proc.

Piątą lokatę zajęła Republika. Kanał informacyjny osiągnął 5,41 proc. udziału w rynku, mimo spadku o 12,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Szóste miejsce przypadło TVN24, którego udział obniżył się z 5,56 proc. do 4,96 proc. Na siódmej pozycji znalazł się TV Puls z wynikiem 3,18 proc., co oznacza spadek o 4,5 proc.

Największą dynamikę wzrostu spośród analizowanych stacji zanotował TVP Sport. Kanał zwiększył udział w rynku o 56,6 proc., na co znaczący wpływ miały transmitowane w czerwcu mecze mundialu.

TVN prowadzi także w grupie komercyjnej

TVN utrzymał pozycję lidera również w szerokiej grupie komercyjnej 16–59. Udział stacji wzrósł o 8,5 proc., osiągając poziom 8 proc. Drugie miejsce przypadło Polsatowi, który poprawił wynik o 1,62 proc. do 7,54 proc.

Obie największe stacje komercyjne powiększyły przewagę nad kanałami Telewizji Polskiej. TVP1 zakończyła półrocze z wynikiem 4,95 proc., notując wzrost o 2,3 proc., natomiast TVP2 zwiększyła udział o 10 proc., osiągając 4,83 proc.

Na piątym miejscu znalazł się TVN7 z udziałem 3,83 proc., mimo niewielkiego spadku o 0,5 proc. Kolejne pozycje zajęły TV Puls (3,75 proc.), Republika (3,35 proc.) oraz TVN24 (3,27 proc.).

Także w grupie komercyjnej największy wzrost zanotował TVP Sport. Udział kanału zwiększył się aż o 62 proc., co było efektem wysokiej oglądalności czerwcowych transmisji mundialu.

Przedstawione wyniki pochodzą z badania Nielsen Audience Measurement. Obejmują one oglądalność telewizji zarówno w domu, jak i poza nim, uwzględniając emisje na żywo oraz odtworzenia z przesunięciem czasowym do dwóch dni.

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