Szokujące słowa Żurnalisty. Politycy PiS dostali zakaz?

Wywiad, którego były premier Mateusz Morawiecki udzielił youtuberowi o pseudonimie Żurnalista miał wywołać poruszenie w Prawie i Sprawiedliwości. Jeden z najpopularniejszych podcasterów w Polsce przekazał w weekend w mediach społecznościowych doniesienia o zaskakujących skutkach tej rozmowy.

Politycy PiS dostali bana na Żurnalistę?

Mateusz Morawiecki w rozmowie z Żurnalistą odniósł się do kulis powstania Stowarzyszenia Rozwój Plus oraz reakcji, jaką projekt wywołał w Prawie i Sprawiedliwości. W wywiadzie mówił również o potencjalnej współpracy z byłym prezydentem Andrzejem Dudą. – Nie rozmawiałem z panem prezydentem o tym, ale dostrzegam wiele wspólnych pól oddziaływania na środowiska patriotyczne– stwierdził.

Były szef rządu przekonywał, że część wyborców Konfederacji traktuje Prawo i Sprawiedliwość jako ugrupowanie drugiego wyboru. W jego ocenie Stowarzyszenie Rozwój Plus może pomóc w pozyskaniu nowych wyborców i jednocześnie osłabić wynik Koalicji Obywatelskiej.

Polityk potwierdził jednocześnie, że prezes PiS sceptycznie odniósł się do stworzenia nowego stowarzyszenia. Jak ujawnił, odbyła się nawet wielogodzinna rozmowa poświęcona tej sprawie. Morawiecki podkreślił jednak, że nie zamierza rezygnować z realizacji własnej inicjatywy. – Mojej podmiotowości i podczas tej siedmiogodzinnej rozmowy i później nie oddałem i na pewno jej nie oddam. Będę jej bronił jak niepodległości, ponieważ uważam, że poszerzam w ten sposób nasz republikański namiot, nasz propaństwowy, patriotyczny namiot i będę o to walczył na najróżniejsze sposoby – zaznaczał. – Tak, prezes nie był szczęśliwy z tego powodu, ale polityka jest sztuką realizacji tego, co jest możliwe i wyrąbywania sobie skutecznego działania, w tym w tym trudnym środowisku, w którym działamy – podsumował.

W weekend Żurnalista opublikował w swoich mediach społecznościowych zaskakujące oświadczenie.

"Z tego, czego dowiedziałem się po wywiadzie z Mateuszem Morawieckim, w PiS wybuchł poważny konflikt. Jednym z jego skutków ma być zakaz udziału polityków tej partii w moim podcaście" – przekazał krótko, nie odnosząc się szerzej do tej sprawy.

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