Sobkowiak-Czarnecka o Berku: Świetny specjalista, zawsze z boku od polityki

Pełnomocnik do spraw programu SAFE, mianowana niedawno na stanowisko wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka gościła w piątek w telewizji internetowej wPolsce 24.

Sobkowiak-Czarnecka pracowała wcześniej w Komisji Europejskiej jako specjalista do spraw informacji i komunikacji w obszarze polityki obronnej i kosmicznej Unii Europejskiej, pomagała też w kampanii prezydenckiej Władysława Kosiniaka-Kamysza jako szefowa sztabu wyborczego lidera PSL.

Teraz występuje w mediach jako twarz polskich zbrojeń i pożyczek w ramach SAFE. W programie padło też kilka pytań na inne tematy. Jednym z nich była bardzo kontrowersyjna kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Maciej Berek, który do wtorku był ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, odszedł z zajmowanego stanowiska. Premier, informując o tej decyzji, określił go jako swoją "prawą rękę". To właśnie on ma zostać kandydatem na sędziego TK. Donald Tusk uzasadniał wcześniej, że nie zna osoby lepiej przygotowanej do pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Trybunału.

Sobkowiak-Czarnecka: Uważam Macieja Berka za świetnego specjalistę

Prowadzący Marcin Wikło zapytał, czym ta nominacja ma się różnić od krytykowanej przez obecną koalicję obsadzania stanowisku w TK za poprzedniej władzy.

– Znam Macieja Berka wiele lat [...] To jest bardzo doświadczony prawnik. Owszem, jest członkiem gabinetu Donalda Tuska, ale to była osoba zawsze z boku od polityki – powiedziała wiceminister.

– Jakiego z boku polityki? Z boku medialnej polityki, ale w samym sercu polityki – zwrócił uwagę dziennikarz.

– Ale mówiliśmy o legislacji. Ale już przechodząc do samego Trybunału. W złej sytuacja, w której Trybunał jest od tylu lat sparaliżowany, trzeba przywrócić do działania Trybunał Konstytucyjny. Była propozycja legislacyjna, jak to zmienić, ale została zatrzymana przez prezydenta Dudę. Dzisiaj pan premier Tusk podjął decyzję, że chce tę sprawę rozwiązać w inny sposób. Rozmawiał na ten temat z koalicjantami i kropka – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

– Czyli naprawmy ten nasz domek wyłamując drzwi i wprowadzając tam nowego lokatora? – zapytał dziennikarz.

– Ja bym chciała, żeby sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym wróciła do sytuacji sprzed wielu, wielu lat, bo myślę, że też w tym całym sporze zapominamy o tym, że Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim służył też obywatelom. To bardzo często obywatele składali skargi do Trybunału Konstytucyjnego i uważam, że ta funkcja w ogóle została wygaszona. Dlatego Trybunał powinien wrócić do swojej normalnej aktywności sprzed co najmniej ośmiu lat – odpowiedziała polityk.

– Nie widzę żadnego oburzenia u pani w związku z tą nominacją – zwrócił uwagę Wikło.

– Znaczy uważam Macieja Berka za świetnego specjalistę. Trudno mi jest powiedzieć, że to jest dokładnie to samo co Krystyna Pawłowicz – przyznała otwarcie Sobkowiak-Czarnecka.

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