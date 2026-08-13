Za kogo uważa się Sobkowiak? "Jest coś z Państwem Polskim głęboko nie tak"

"Jest coś z Państwem Polskim głęboko nie tak, jeśli urzędnik poziomu nieco wyższego od wojewody, z partyjnego nadania, nigdy nie zweryfikowany przez wyborców, zwraca się do Prezydenta w sposób w zasadzie zakrawający o bezczelność. I zamiast minimalnego poczucia zażenowania swoim zachowaniem, czuje raczej dumę i chwali się tym występem w mediach społecznościowych. Abstrahuję już od tego, że w obecności Prezydenta i Premiera przemówienia innych urzędników są zbędne" – napisał Guzowski.

Mowa o uroczystości chrztu i wodowania fregaty ORP Wicher, która odbyła się w środę w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Wzięli w niej udział czołowi polscy politycy, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Głos zabrała także mianowana niedawno na stanowisko wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która w specyficzny sposób zwróciła się do głowy państwa, a potem opublikowała fragment swojego wywodu na X.

Sobkowiak-Czarnecka pracowała wcześniej w Komisji Europejskiej jako specjalista do spraw informacji i komunikacji w obszarze polityki obronnej i kosmicznej Unii Europejskiej, pomagała też w kampanii prezydenckiej Władysława Kosiniaka-Kamysza jako szefowa sztabu wyborczego lidera PSL.

Sobkowiak-Czarnecka do prezydenta: Miarą odwagi nie jest wetowanie wszystkiego

– [...] Pan prezydent może w końcu zmienić zdanie i zacznie nas popierać w tych dobrych ideach. To, że ten projekt jest wykonywany w terminie, to, że możemy z dumą powiedzieć, że tym razem nie ma żadnych awarii, żadnych zmian planu, nagłych zrywań kontraktów, to najlepszy dowód na to, że w zgodzie możemy więcej – mówiła wiceminister.

– I panie prezydencie, 5 proc. PKB na obronność – tak, ale współpraca ponad podziałami związana z bezpieczeństwem to też wspólne działanie, żeby funduszy na bezpieczeństwo było jak najwięcej – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

– Ja się cieszę, że wykonywany w tej stoczni Okręt Ratownik finansujemy z mechanizmu SAFE. Mam nadzieję, że pan prezydent może w końcu zmienić zdanie i zacznie nas popierać w tych dobrych ideach. Bo to prawda, dobra jest współpraca, miarą odwagi jest kontynuowanie tego, co robią poprzednicy, ale miarą odwagi jest też nie wetowanie wszystkiego, tylko dobre decyzje dla dobra Polski – dodała wiceszefowa MON.

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