Polska z propozycją dla USA. W tle interesy Ukrainy

Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła USA plan stworzenia, wspólnie z Ukrainą, zakładu produkcji pocisków przeciwlotniczych Patriot i rozmieszczenie go na terytorium Polski.

– Propozycja, którą dziś przedstawiłam w imieniu Polski, ma na celu uwzględnienie pewnych obaw strony amerykańskiej, a dziś zaproponowaliśmy, aby była to współpraca trójstronna, czyli między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą, a także Polską, ponieważ chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa tej produkcji, aby po prostu odbywała się w bezpiecznym miejscu. To produkt, który jest potrzebny właściwie na całym świecie. Stąd nasza propozycja udziału w takiej wspólnej produkcji – powiedziała wiceszefowa MON.

Sobkowiak-Czarnecka zapewniła, że negocjacje w sprawie otwarcia fabryki będą kontynuowane.

Ukraina z licencją na produkcję Patriotów

Na początku lipca podczas szczytu NATO w Ankarze doszło do spotkania prezydenta USA z przywódcą Ukrainy. W jego trakcie powzięto decyzję o udzieleniu Kijowowi licencji na produkcję rakiet Patriot.

– Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na produkcję systemów Patriot, to całkiem fajne — powiedział Donald Trump, zwracając się do Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że "w ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo". – Powiedziałem: "Zróbcie je sami" – stwierdził.

Dzień wcześniej Wołodymyr Zełenski mówił, że obecna produkcja systemów Patriot nie odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na ochronę przed zagrożeniami rakietowymi.

Bloomberg informuje jednak, że rozpoczęcie produkcji może zająć lata ze względu na wyzwania technologiczne i związane z łańcuchem dostaw.

Agencja zauważa, że masowa produkcja pocisków Patriot przez Lockheed Martin byłaby trudna do powtórzenia, a stopień złożoności zależałby od tego, jaką wersję pocisku chciałaby produkować Ukraina.

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