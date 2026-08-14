Unia szykuje nowe przepisy. Będzie trzeba pokazać PESEL przy zakupach

Podstawowy próg obowiązkowej identyfikacji klienta wyniesie 10 tys. euro. Jeśli pojedyncza transakcja lub kilka powiązanych transakcji osiągnie tę wartość, przedsiębiorca będzie musiał potwierdzić tożsamość kupującego i zebrać wymagane informacje. Obowiązek ten obejmie m.in. dealerów samochodów, sprzedawców biżuterii i zegarków, galerie sztuki, domy aukcyjne, pośredników nieruchomości, część firm związanych z kryptoaktywami oraz platformy crowdfundingowe.

Samo rozporządzenie nie nakazuje wszystkim przedsiębiorcom pobierania numeru PESEL. Wymaga jednak jednoznacznego ustalenia i zweryfikowania tożsamości klienta. W Polsce zakres danych może obejmować dokument tożsamości, dane osobowe, PESEL oraz informacje o tym, czy klient działa we własnym imieniu, czy reprezentuje inną osobę lub firmę.

Próg 3 tys. euro. Będą weryfikować klientów

Istotne jest również to, że obowiązek weryfikacji nie będzie zależał wyłącznie od sposobu zapłaty. Przelew, karta ani inna płatność bezgotówkowa nie zwolnią z identyfikacji, jeśli zostanie przekroczony odpowiedni próg. Szczególne zasady będą dotyczyć gotówki: przy okazjonalnych transakcjach gotówkowych od 3 tys. euro przedsiębiorca będzie musiał zweryfikować klienta nawet wtedy, gdy wartość transakcji nie osiągnie 10 tys. euro. Jednocześnie unijny limit płatności gotówkowych między konsumentem a przedsiębiorcą wyniesie 10 tys. euro, choć poszczególne państwa będą mogły ustanowić niższe limity.

Celem zmian jest ujednolicenie przepisów AML w całej UE. Dotychczas różnice między krajowymi regulacjami mogły być wykorzystywane do ukrywania pochodzenia pieniędzy. Wspólne zasady mają ułatwić przedsiębiorcom stosowanie jednolitych procedur, a organom ścigania wykrywanie podejrzanych przepływów finansowych. Dla klientów oznacza to, że dokładniejsza weryfikacja tożsamości przy dużych zakupach stanie się powszechną procedurą bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Kawa droższa o ponad 300 proc.? Nadchodzą nowe unijne przepisy