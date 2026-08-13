Podano wyniki Agory. Wydawca "Wyborczej" może odetchnąć?

Zysk operacyjny wyniósł 26,66 mln zł wobec 21,19 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80,7 mln zł wobec 65,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 390,61 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 379,61 mln zł rok wcześniej.

"W drugim kwartale 2026 r. Grupa Agora osiągnęła 390,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o blisko 3 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wyraźnie wyższe przychody niż rok temu wykazał segment Reklama Zewnętrzna. Wyższe były również wpływy segmentu Radio, które zwiększyło wpływy ze sprzedaży własnego czasu antenowego. Zysk Grupy na poziomie EBITDA powiększył się o ponad 23 proc. do 80,7 mln zł, a wynik operacyjny EBIT wzrósł o prawie 26 proc. i wyniósł 26,7 mln" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zyski Agory

W pierwszym półroczu 2026 r. Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 755,3 mln zł, czyli wyższe o 3,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Największy wpływ na wzrost miała sprzedaż usług reklamowych, która była wyższa o ponad 12 proc. rok do roku, podano także.

W okresie kwiecień – czerwiec 2026 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o 12,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. i wyniosły 234,8 mln zł. Biznesem, w którym wydatki reklamowe w II kwartale wzrosły najbardziej i który najmocniej przyczynił się do zwiększenia wpływów z reklamy całej Grupy, był segment Reklama Zewnętrzna. Przychody ze sprzedaży reklamy w tym segmencie zwiększyły się o ponad 44 proc. do prawie 88 mln zł. Istotnym czynnikiem tego wzrostu był zakup spółki Synergic w IV kwartale 2025 r.

Film i radio

Segment Film, do którego należą Helios i Next Film, osiągnął w II kwartale 2026 r. wynik na poziomie EBIT bliski 7 mln zł, a na poziomie EBITDA – 25,6 mln zł. Przychody segmentu zanotowały w pierwszym półroczu nieznaczny spadek – o niecałe 3 proc. – do poziomu 265,1 mln zł. Niższe były przychody ze sprzedaży barowej oraz sprzedaży biletów, wyższe ze sprzedaży reklam w kinach. W pierwszym półroczu 2026 r. niższe wpływy przyniosła również działalność filmowa segmentu. W okresie styczeń-czerwiec w kinach sieci Helios sprzedano 5,2 mln biletów wobec 5,5 mln rok wcześniej.

W pierwszym półroczu 2026 r. przychody segmentu Radio zwiększyły się o niemal 9 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 r. i wyniosły prawie 201 mln zł. Przychody ze sprzedaży reklamy radiowej zwiększyły się o 7,2 proc. do kwoty 175,7 mln zł, na co wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży własnego czasu antenowego. W II kwartale Grupa Eurozet pozostawała liderem słuchalności z przewagą nad Grupą RMF o 17,2 pkt proc. w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, 11 pkt proc. w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców oraz 5,3 pkt proc. w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Przychody segmentu Reklama Zewnętrzna w II kwartale 2026 r. wyniosły blisko 92 mln zł, notując prawie 44-procentowy wzrost r/r. Segment uzyskał wysokie wyniki EBIT – 23,3 mln zł (wzrost o ponad 37 proc.) i EBIDTA – 45,1mln zł (wzrost o niemal 63 proc.). Na pozytywną dynamikę najistotniej wpłynęły wydatki na kampanie realizowane na systemie Citylight w związku z wyższą liczbą nośników w Warszawie, wydatki w segmencie Digital oraz przychody realizowane przez spółkę Synergic, w tym w obszarze Citytransportu.

Jak radzi sobie prasa?

W II kwartale 2026 r. segment Prasa poprawił wyniki operacyjne, zmniejszając stratę w porównaniu do analogicznego okresu 2025 r., która na poziomie EBIT wyniosła 2 mln, a na poziomie EBITDA 1,3 mln zł. W okresie kwiecień – czerwiec 2026 r. o 1,3 proc., do poziomu 15,8 mln zł wzrosły przychody ze sprzedaży reklam segmentu Prasa (bez Wydawnictwa książkowego). Przychody cyfrowe dziennika (ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej oraz reklamy cyfrowej) w II kwartale 2026 r. wyniosły ponad 19,2 mln zł. Stanowiło to 51,2 proc. jego całkowitych wpływów, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, co wynika z koncentracji na rozwoju cyfrowym. Dzięki wyższej sprzedaży wydawnictw własnych w pierwszym półroczu 2026 r. wzrosły przychody Wydawnictwa książkowego – o 12,4 proc., do poziomu 21,7 mln zł.

Segment Internet zakończył II kwartał 2026 r. z niższymi wynikami zarówno na poziomie EBIT, jak i EBITDA w stosunku do analogicznego okresu 2025 r. Odnotowane straty wyniosły odpowiednio 6 mln zł oraz 5 mln zł.

W II kwartale 2026 r. koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły o 1,5 proc. do blisko 364 mln zł. Największą pozycję wśród wydatków Grupy w okresie kwiecień – czerwiec 2026 r. stanowiły koszty usług obcych, które wyniosły prawie 130 mln zł i były wyższe o 3,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. Wzrost tej pozycji kosztowej widoczny był w większości segmentów biznesowych i w wielu przypadkach powiązany był z uzyskaniem wyższych przychodów. Największy wzrost kosztów miał miejsce w segmencie Reklama Zewnętrzna i wynikał głównie z wyższych kosztów utrzymania systemu i realizacji usług.

W pierwszym półroczu 2026 r. koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się o 4,1 proc. i osiągnęły poziom 730,1 mln zł.

W I poł. 2026 r. spółka miała 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 13,04 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 755,29 mln zł w porównaniu z 728,91 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 134,4 mln zł wobec 118,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 70,63 mln zł wobec 82,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Czytaj też:

Stanowski może świętować? Są najnowsze wyniki Czytaj też:

Znany dziennikarz znika z kolejnego programu