Gospodarka ruszyła? Pozytywne informacje

"Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.
Konsensus rynkowy przewidywał 3,8 proc. wzrostu PKB w II kw. br.
W II kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc., podano także.
Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2026 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2026 r., zastrzegł GUS.
Ile wynosi inflacja w Polsce?
"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,5 proc. i towarów o 2,0 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8 proc. (w tym usług o 1,4 proc. i towarów o 0,6 proc.)" – czytamy w komunikacie.
Poniżej zmiany proc. wskaźnika CPI w lipcu w ujęciu r/r
|% r/r
|Ogółem
|3,0
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|-0,4
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,9
|Odzież i obuwie
|-3,6
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,5
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-0,6
|Zdrowie
|4,9
|Transport
|7,0
|Informacja i komunikacja
|5,2
|Rekreacja, sport i kultura
|5,4
|Edukacja
|5,3
|Restauracje i usługi zakwaterowania
|4,2
|Ubezpieczenia i usługi finansowe
|2,3
|Higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi
|1,6
Konsensus rynkowy wynosił +3 proc. r/r i 0,8 proc. m/m.
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