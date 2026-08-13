Gospodarka ruszyła? Pozytywne informacje

"Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 3,8 proc. wzrostu PKB w II kw. br.

W II kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc., podano także.

Dane mają charakter wstępny i mogą być aktualizowane, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Rewizja jest dokonywana podczas opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2026 r., który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2026 r., zastrzegł GUS.

Ile wynosi inflacja w Polsce?

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,5 proc. i towarów o 2,0 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8 proc. (w tym usług o 1,4 proc. i towarów o 0,6 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany proc. wskaźnika CPI w lipcu w ujęciu r/r

% r/r Ogółem 3,0 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,4 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,9 Odzież i obuwie -3,6 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,5 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,6 Zdrowie 4,9 Transport 7,0 Informacja i komunikacja 5,2 Rekreacja, sport i kultura 5,4 Edukacja 5,3 Restauracje i usługi zakwaterowania 4,2 Ubezpieczenia i usługi finansowe 2,3 Higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi 1,6

Konsensus rynkowy wynosił +3 proc. r/r i 0,8 proc. m/m.

Czytaj też:

Coraz więcej firm w Polsce upada. Padła konkretna liczba