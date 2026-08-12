Coraz więcej firm w Polsce upada. Padła konkretna liczba

"W II kwartale 2026 r. odnotowano 80 566 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 9,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r., oraz 94 upadłości, tj. o 4 więcej niż w II kwartale 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw

W II kwartale 1/4 rejestracji odnotowano w usługach, gdzie zaobserwowano spadek liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 6,2 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r., podał także Urząd.

"Liczba rejestracji przedsiębiorstw w II kwartale 2026 r. wyniosła 80 566 wobec 88 728 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności, tj. usług (25,7 proc.), budownictwa (19,5 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,6 proc.). Dla wszystkich sekcji odnotowano spadek rejestracji w odniesieniu do II kwartału poprzedniego roku; największy w pozostałych sekcjach (o 13,8 proc.), przemyśle (o 11,7 proc.) oraz sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,7 proc.)" – wymienił GUS.

Biorąc pod uwagę formy prawne podmiotów, najwięcej rejestracji dotyczyło osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które stanowiły 80,5 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, podał także Urząd.

Więcej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 17,3 proc. wszystkich rejestracji, a w porównaniu z II kwartałem 2025 r. zarejestrowano o 9,2 proc. więcej przedsiębiorstw z tą formą prawną. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba rejestracji spółdzielni, tj. 129 rejestracji wobec 67 w II kwartale 2025 r., przy czym 112 spośród nich dotyczy spółdzielni szczególnego rodzaju, to jest spółdzielni energetycznych (ich działalność koncentruje się wyłącznie na wytwarzaniu, magazynowaniu oraz obrocie energią elektryczną lub cieplną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii).

Zgodnie z danymi GUS wzrost liczby upadłości zaobserwowano w sekcjach: usługi (o 7 jedn.), budownictwo (o 2 jedn.) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 3 jedn.). Spadek liczby upadłości wystąpił w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6 jedn.), informacja i komunikacja (o 1 jedn.) oraz pozostałe sekcje (o 1 jedn.). W sekcji przemysł oraz zakwaterowanie i gastronomia liczba upadłości pozostała na tym samym poziomie.

"Wzrost liczby upadłości odnotowano dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 4 jedn.), spółek akcyjnych (o 1 jedn.), prostych spółek akcyjnych (o 1 jedn.) oraz spółdzielni (o 1 jedn.). Spadek liczby upadłości odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 2 jedn.) oraz spółek jawnych (o 1 jedn.). Dla pozostałych form prawnych liczba upadłości podmiotów pozostała na tym samym poziomie co w II kwartale 2025 r." – zakończono.

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