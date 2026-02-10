Upada więcej firm w Polsce. Niepokojące statystyki

"W IV kwartale 2025 r. odnotowano 83 673 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. oraz 102 upadłości, tj. o 7 więcej niż w IV kwartale 2024 r." – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. 1/4 rejestracji odnotowano w usługach, gdzie obserwowano największy wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 10,6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., podał także Urząd.

Te obszary działalności były najpopularniejsze

"Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności, tj. usług (25 proc.), budownictwa (17,1 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,8 proc.). Największy wzrost rejestracji w odniesieniu do IV kwartału poprzedniego roku zanotowano w usługach (o 10,6 proc.) i przemyśle (o 10 proc.). Spadek zaobserwowano tylko w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 18,8 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 1,5 proc.)" – wymienił GUS.

Biorąc pod uwagę formy prawne podmiotów, najwięcej rejestracji dotyczyło osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które stanowiły 81,6 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, podał także Urząd.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 15,9 proc. wszystkich rejestracji, a w porównaniu z IV kwartałem 2024 r. zarejestrowano o 1,6 proc. więcej przedsiębiorstw z tą formą prawną. Kilkunastokrotnie wzrosła liczba rejestracji spółdzielni, tj. 500 rejestracji wobec 31 w IV kwartale 2024 roku, przy czym 469 spośród nich dotyczy spółdzielni szczególnego rodzaju, to jest spółdzielni energetycznych, których działalność koncentruje się wyłącznie na wytwarzaniu, magazynowaniu oraz obrocie energią elektryczną lub cieplną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

Wzrost liczby upadłości nastąpił w tych segmentach

Zgodnie z danymi GUS wzrost liczby upadłości zaobserwowano w następujących rodzajach działalności: budownictwo (o 7 jednostek), usługi (o 7 jednostek), informacja i komunikacja (o 4 jednostki) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 2 jednostki). W pozostałych sekcjach nastąpił spadek upadłości: transport i gospodarka magazynowa (o 7 jednostek), przemysł (o 3 jednostki) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3 jednostki).

"Ze względu na wyróżnione formy prawne, największy wzrost upadłości zanotowano dla najliczniejszej zbiorowości podmiotów, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w skali roku wzrost o 4 jednostki w IV kwartale 2025 r. wobec wzrostu o 7 jednostek w IV kwartale 2024 r.), a także dla spółek akcyjnych, spółek jawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Spadek liczby upadłości odnotowano dla spółek komandytowych (o 3 jednostki) oraz spółdzielni (o 1 jednostkę)" – zakończono.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce znów wzrosło. Dramatyczna sytuacja na rynku pracyCzytaj też:

Dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Chodzi o inflację