Bezrobocie w Polsce znów wzrosło. Dramatyczna sytuacja na rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wstępne dane za styczeń wskazują, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 934,8 tys.

Bezrobocie w Polsce

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu – zgodnie z szacunkami resortu – to 6 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia 2026 roku kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w woj. wielkopolskim do 9,9 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do grudnia wzrosła o 0,6 pkt. proc. w woj. warmińsko-mazurskim, o 0,4 pkt. proc. w sześciu województwach, o 0,3 pkt. proc. w siedmiu województwach i o 0,2 pkt. proc. w dwóch województwach.

„Dynamika wzrostu bezrobocia w styczniu w porównaniu do stanu z końca grudnia 2025 była niższa niż notowana w tym samym miesiącu w latach 2023-2025. W styczniu 2023 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 5,6 proc., w styczniu 2024 roku o 6,2 proc., a w styczniu 2025 roku o 6,5 proc. wobec wzrostu o 5,3 proc. w styczniu bieżącego roku” – przekazało w komunikacie ministerstwo.

Według wstępnych danych, w tym czasie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 25,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 4,7 tys. (22,4 proc.) więcej niż w grudniu 2025 roku.

Stopa bezrobocia w styczniu 2026 roku wyższa niż w grudniu 2025 roku

GUS informował, że stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej (listopad 2025 roku)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 93,0 tys. w listopadzie 2025 roku.

