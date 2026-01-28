Tragiczna sytuacja na rynku pracy. Bezrobocie największe od kilku lat

W środę GUS poinformował, że stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej (listopad 2025 roku)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 93,0 tys. w listopadzie 2025 roku.

Bezrobocie w Polsce. Tak źle nie było od prawie pięciu lat

Portal businessinsider.com.pl zauważył, iż „to oznacza, że w ciągu roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 101,7 tys., a nie o 102,4 tys., jak szacowało ministerstwo”. „Po danych z października 2025 roku (+101,8 tys.) jest to najwyższy wzrost od marca 2021 roku, czyli prawie od pięciu lat” – czytamy.

Z danych wynika ponadto, że dużo więcej mężczyzn niż kobiet trafiło na bezrobocie. Jeśli chodzi o kobiety, to w ciągu roku liczba osób bez pracy wzrosła o 34,4 tys., zaś mężczyzn – 67,3 tys.

Najwyższa jest też liczba osób, przebywających na bezrobociu więcej niż rok. To aż 334,4 tys. osób, co oznacza najwyższy wynik od listopada 2022 roku.

Ponadto nie najlepiej wygląda sytuacja z ofertami na rynku pracy. „Na koniec grudnia w urzędach było ich 25,9 tys. i tu gorsze dane poprzednio były w grudniu 2012 roku. Przechodzący na bezrobocie mają więc najgorszą sytuację od 13 lat ze znalezieniem nowego zajęcia” – informuje serwis.

Z danych GUS wynika też, że w grudniu do urzędów pracodawcy zgłosili tylko 20,8 tys. nowych ofert. Oznacza to, że gorszego wyniku w danych GUS nie było przynajmniej od 2010 roku.

Rekord zwolnień grupowych

„Rzeczpospolita” przekazała we wtorek, że zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy w Polsce w 2025 roku objęły ponad 97,6 tys. pracowników. To prawie trzykrotnie więcej niż w 2024 roku, gdy dokonano największych cięć zatrudnienia od pandemii COVID-19 i najwięcej od globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009.

Niechlubny rekord w Polsce. Tak źle nie było od kryzysu z 2008 roku

