Zwolnienia grupowe w IT. Duża korporacja redukuje zatrudnienie w trzech miastach

Informację o planowanych zwolnieniach podało Wojewódzkie Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. Firma potwierdza, że decyzja jest związana z nowym etapem strategii organizacji.

Ponad 100 osób może stracić pracę

Zwolnienia grupowe mają zostać przeprowadzone we wszystkich polskich filiach Nordea. Jak informuje spółka, w Polsce redukcje mogą potencjalnie objąć maksymalnie 105 pracowników obszaru IT w trzech lokalizacjach. Jednym z miejsc objętych procesem jest oddział Nordea Bank ABP S.A. w Łodzi. To centrum operacyjne nordyckiej grupy finansowej, w którym pracownicy wspierają procesy bankowe i IT dla skandynawskich oddziałów.

Obecnie Nordea posiada oddziały w Łodzi, Warszawie i Trójmieście, które pełnią funkcję zaplecza informatycznego. Łącznie spółka zatrudnia w Polsce ok. 6 tys. pracowników, z czego ok. 3 tys. pracuje w łódzkim biurze. Firma nie podała, do kiedy potrwa proces zwolnień grupowych ani czy pracownicy otrzymają dodatkowe świadczenia poza tymi wynikającymi z Kodeksu pracy. Nordea wskazuje jedynie, że osobom objętym procedurą zapewniane jest "kompleksowe wsparcie na każdym etapie".

Zwolnienia w IT trwają od 2022 roku

Nordea nie jest jedyną firmą związaną z branżą IT w Łodzi, która w ostatnim czasie zdecydowała się na zwolnienia grupowe. Redukcje zatrudnienia prowadziły również m.in. Fujitsu oraz Alorica. Zwolnienia w branży IT trwają od 2022 roku. Proces, jak zauważają eksperci finansowi, rozpoczął się w USA po okresie pandemicznego wzrostu, kiedy część firm zwiększała zatrudnienie ponad bieżące potrzeby. W maju 2025 roku kolejną falę zwolnień przeprowadził Microsoft, który pożegnał się z ponad 6 tys. pracowników.

Rosnąca skala zwolnień widoczna jest również w Krakowie – jednym z największych w Polsce ośrodków IT oraz centrów usług wspólnych. Z danych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wynika, że od stycznia do 24 września 2025 roku zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiło 27 firm, a planowane redukcje miały objąć łącznie ponad 3,9 tys. pracowników. Dla porównania, w całym 2024 roku zgłoszone redukcje w Krakowie dotyczyły ok. 2,7 tys. etatów.

Spadek liczby ofert pracy. Dane z grudnia 2025

Sygnały osłabienia rynku widać także w liczbie nowych ogłoszeń o pracę. Z danych systemu Element dla Grant Thornton wynika, że od siedmiu miesięcy spada liczba publikowanych ofert. W grudniu 2025 roku pracodawcy opublikowali 189 tys. nowych ogłoszeń, czyli o 6 proc. mniej niż rok wcześniej.

W największych miastach liczba ofert wyglądała następująco:

Warszawa: 38,2 tys. (wzrost o 2 proc. rok do roku),

Kraków: 12,5 tys. (spadek o 2 proc.),

Wrocław: 9,7 tys. (spadek o 3 proc.),

Łódź: 3,8 tys. (spadek o 7 proc.).

W przypadku Łodzi mniej ofert pracy miały tylko Szczecin, Lublin i Bydgoszcz. W ocenie ekspertów redukcje w sektorze usług i IT są powiązane m.in. z rosnącymi kosztami pracy w Polsce oraz przenoszeniem części procesów do tańszych lokalizacji.

