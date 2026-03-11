Rekordowe straty niemieckiego giganta. "Drastyczny spadek"

Jak podaje Deutsche Welle, w 2025 roku zyski Porsche po opodatkowaniu spadły o 91,4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Obecnie wynoszą 310 mln euro, choć jeszcze w 2024 roku firma ze Stuttgartu zarobiła 3,6 mld euro. W ubiegłym roku obroty Porsche spadły o prawie jedną dziesiątą i obecnie wynoszą około 36,3 mld euro.

Wielki kryzys w Porsche

Były szef niemieckiego giganta Oliver Blume przed swoim odejściem z firmy zmienił strategię. Przedsiębiorstwo miało wprowadzić do oferty więcej modeli z silnikami spalinowymi, by dać nowy impuls do rozwoju. Tyle że koszt transformacji produkcji to około 2,4 mld euro. "Dodatkowym obciążeniem była likwidacja spółki zależnej zajmującej się produkcją akumulatorów, co kosztowało około 700 mln euro, oraz cła amerykańskie, które pociągnęły za sobą koszty podobnej wielkości. Łącznie daje to nadzwyczajne koszty w wysokości około 3,9 mld euro" – czytamy na dw.com.

Jak poinformował dyrektor finansowy Porsche, Jochen Breckner: "Globalne wyzwania i reorganizacja firmy miały negatywny wpływ na wyniki w 2025 roku. Również w 2026 roku nasze działania dostosowawcze będą miały jednorazowy wpływ na wynik w wysokości setek milionów euro".

Breckner zaznaczył, że to cena, którą należy zapłacić, aby "wzmocnić odporność Porsche". Władze firmy wciąż liczą się z "bardzo trudnymi warunkami rynkowymi".

Volkswagen również ma kłopoty

Porsche jest spółką zależną największego producenta samochodów w Europie – Volkswagena, który również jest niemieckim koncernem. Symbol gospodarki za Odrą też boryka się z problemami.

W ubiegłym roku zysk firmy zmniejszył się o około 44 proc. w porównaniu z 2024 rokiem – z 12,4 mld euro do 6,9 mld euro. Spadły również obroty – o 0,8 proc., do poziomu blisko 322 mld euro.

Najtrudniejszy okazał się trzeci kwartał, w którym koncern odnotował stratę przekraczającą miliard euro. W dużej mierze wynikało to z wydatków poniesionych przez należące do grupy Porsche. Były one efektem zmiany strategii polegającej na wydłużeniu okresu produkcji modeli z silnikami spalinowymi, co negatywnie wpłynęło na wyniki całego koncernu. Dodatkowo sytuację pogorszyły wysokie koszty związane z cłami wprowadzonymi przez Stany Zjednoczone oraz rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów.

Czytaj też:

Niemcy coraz biedniejsi. Wyraźny trendCzytaj też:

Gigantyczna dziura budżetowa w Niemczech. Będzie jeszcze gorzej