Niemcy coraz biedniejsi. Wyraźny trend

Jak podaje Deutsche Welle, w latach 2020-2025 inflacja wyniosła łącznie 21,8 proc., a dochody wzrosły w tym samym okresie zaledwie o około 11 proc.

Najbardziej tracą osoby o średnich dochodach

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego, udostępnione na wniosek lewicowej partii Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) i przekazane niemieckiej Katolickiej Agencji Informacyjnej KNA, wskazują, że osoby o średnich dochodach straciły znaczną część swojej siły nabywczej i zamożności.

Federalny Urząd Statystyczny podaje, że mediana dochodów wzrosła w badanym okresie tylko o 11,2 proc. – z 26 008 euro do 28 913 euro rocznie, natomiast średni dochód wzrósł w tym okresie również tylko o 11,7 procent – z 29 896 euro do 33 385 euro.

'Przekazane dane obejmują wszystkie rodzaje dochodów, w tym dochody osób samozatrudnionych i wykonujących wolne zawody" – czytamy na dw.com.

Obywatele państw UE opuszczają Niemcy. Skarżą się na sytuację

Ponad jedna trzecia obywateli państw UE rozważa opuszczenie Niemiec – wynika z najnowszego badania. Mieszkańcy skarżą się na wysokie koszty utrzymania i brak komfortu.

Badanie, na którego wyniki powołuje się Deutsche Welle, wskazuje, że ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) będących obywatelami państw Unii Europejskiej chce opuścić Niemcy. W tej grupie już 13 proc. ankietowanych podjęło już pierwsze działania zmierzające do przeprowadzki.

"Jako główne powody podają koszty mieszkania (42 proc.) i utrzymania (36 proc.) w Niemczech, ale także fakt, że nie czują się dobrze w Niemczech (prawie 39 proc.). Prawie 15 proc. respondentów wspomniało o doświadczeniach związanych z dyskryminacją, jednak wśród osób z południowej Europy zdarzało się to znacznie częściej (28 proc.)" – czytamy na dw.com.

