Kradzież samochodu Tuska. Nowe informacje o śledztwie

Jeden z podejrzanych o kradzież samochodu należącego do rodziny premiera Donalda Tuska usłyszał kolejne zarzuty. – Podejrzanemu prokurator zarzucił popełnienie kolejnych przestępstw, w tym przeciwko mieniu. Aktualnie Łukaszowi W. ogłoszono łącznie pięć zarzutów, z czego trzy dotyczą przestępstwa kradzieży z włamaniami do samochodów popełnionych w warunkach powrotu do przestępstwa – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Prokurator skierował także wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Łukasza W. Sąd uwzględnił wniosek.

Wobec drugiego podejrzanego, Stefana N., zmieniono stosowany dotychczas areszt na dozór policyjny połączony z obowiązkowym stawiennictwem w jednostce policji oraz zakazem kontaktowania z określonymi osobami, ponadto zastosowano poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo w sprawie kradzieży auta szefa rządu zostało przedłużone do 30 czerwca. – Obecnie kontynuowane jest kompletowanie materiału dowodowego, m.in. oględziny monitoringów, analizy danych z zabezpieczonych nośników elektronicznych, przesłuchania świadków w związku z uzupełnionymi zarzutami – przekazał prok. Duszyński.

Sprawa kradzieży samochodu Tuska

Do kradzieży auta należącego do rodziny Donalda Tuska doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 r. w Sopocie, mimo że posesja premiera jest pilnowana całą dobę przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP).

Służby odnalazły samochód marki Lexus po kilku godzinach. Był zaparkowany ok. 20 km od domu szefa rządu, przy ul. Jaśminowy Stok w Gdańsku Kokoszkach.

Podejrzany o kradzież pojazdu Łukasz W. został zatrzymany trzy dni później o godz. 6:00 rano na lotnisku w Gdańsku. 41-letni mieszkaniec Sopotu planował wylecieć do Bułgarii. Oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kom. Karina Kamińska relacjonowała, że mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu.

25 października 2025 r. służby zatrzymały kolejną osobę podejrzaną o udział w tym przestępstwie. To 43-letni Stefan N.

Czytaj też:

Kuriozalna scena w TVP Info. Przerwali rozmowę, żeby pokazać samochód TuskaCzytaj też:

Rzecznik MSWiA reaguje na medialne doniesienia. Chodzi o zakupy SOP