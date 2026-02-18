Rzecznik MSWiA reaguje na medialne doniesienia. Chodzi o zakupy SOP

Portal Blask Online twierdzi, że dotarł do faktury z 15 stycznia 2026 r., z której wynika, że Służba Ochrony Państwa zakupiła łańcuchy śniegowe Tractiva SUV za ponad 5,6 tys. zł. Według portalu ze sprzętu mógł korzystać premier Donald Tusk. Szef rządu pojechał w styczniu na ferie do włoskich Dolomitów, gdzie szusował na alpejskich stokach. Mimo że towarzyszyli mu funkcjonariusz SOP, miał podróżować prywatnym samochodem, podobnie zresztą jak w ubiegłym roku.

Anonimowy rozmówca Blask Online stwierdził nawet, że zakupione przez SOP łańcuchy miały być dopasowane do auta rodziny Tusków. Podkreślił, że taki rozmiar kół (235/50R21) nie występuje w pojazdach pozostających we flocie Służby Ochrony Państwa. Pojawiło się więc pytanie, czy publiczna instytucja kupiła sprzęt używany podczas prywatnego wyjazdu szefa rządu.

Pytania o zakupy SOP. Rzecznik MSWiA dementuje

Serwis poprosił o komentarz rzecznika prasowego komendanta SOP. "Wspomniana sytuacja nie miała miejsca. Ponadto nie przekazujemy informacji co do wyposażenia znajdującego się na stanie SOP" – oświadczył płk SOP Bogusław Piórkowski.

Teraz do sprawy odniosła się rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. "Łańcuchy zakupiono do aut Służby Ochrony Państwa, a nie do prywatnego użytku premiera Donalda Tuska. Łańcuchy znajdują się w magazynie SOP. Nie zostały jeszcze użyte. Pasują do samochodów pozostających w stałej eksploatacji: Isuzu D-Max oraz dwóch Mercedesów G320" – wskazała na platformie X.

"Nie wiem, skąd politycy Prawa i Sprawiedliwości czerpią swoje »rewelacje«, ale w tym przypadku to informacje nieprawdziwe, kłamliwe i całkowicie niepotwierdzone faktami. Jeśli chcecie atakować – róbcie to na podstawie dokumentów, nie plotek" – napisała rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wcześniej poseł PiS Sebastian Kaleta poinformował, że złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów interpelację w sprawie zakupu łańcuchów śniegowych przez SOP.

