"Polacy zapłacili za ferie Tuska w Dolomitach?". Zaskakujące doniesienia

Portal Blask Online twierdzi, że dotarł do faktury z 15 stycznia 2026 r., z której wynika, że Służba Ochrony Państwa zakupiła łańcuchy śniegowe Tractiva SUV za ponad 5,6 tys. zł. Data zakupu jest o tyle ciekawa, że kilka dni później media opublikowały zdjęcia z ferii premiera Donalda Tuska we Włoszech.

Szef rządu wypoczywał wraz z bliskimi w Dolomitach, gdzie szusował na alpejskich stokach. Towarzyszyli mu funkcjonariusze SOP.

Zamieszanie w SOP po zakupie łańcuchów

Według doniesień Blask Online, premier pojechał na urlop prywatnym samochodem. Zakupione przez SOP łańcuchy śniegowe miały być dopasowane właśnie do auta rodziny Tusków. Rozmówca portalu podkreślił, że taki rozmiar kół (235/50R21) nie występuje w pojazdach pozostających we flocie Służby Ochrony Państwa. Pojawiło się więc pytanie, czy publiczna instytucja kupiła sprzęt używany podczas prywatnego wyjazdu szefa rządu.

Serwis poprosił o komentarz rzecznika prasowego komendanta SOP. "Wspomniana sytuacja nie miała miejsca. Ponadto nie przekazujemy informacji co do wyposażenia znajdującego się na stanie SOP" – oświadczył płk SOP Bogusław Piórkowski.

Jak ustalił Blask Online, w SOP miało dojść do zwolnienia pracownika podejrzewanego o wyciek dokumentu dotyczącego zakupu łańcuchów. Informacja ta nie została dotąd oficjalnie potwierdzona. Jako pierwszy podał ją dziennikarz śledczy TV Republika Marcin Dobski.

twitter

"Nadzór nad zakupem miał sprawować ppłk Michał Wieczorek, obecny dyrektor ds. transportu SOP. To stanowisko objął w styczniu. Jak twierdzi nasz informator, jego powrót do struktur był możliwy dzięki wsparciu ze strony Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA" – stwierdził dalej Blask Online.

"Polacy zapłacili za ferie Tuska w Dolomitach?"

Do sprawy odnieśli się politycy opozycji. "Polacy zapłacili za ferie Tuska w Dolomitach? Ponad 5600 zł – tyle kosztowały łańcuchy śnieżne do prywatnego, tuskowego Lexusa? Zapłaciła za nie Służba Ochrony Państwa? Uśmiechacie się?" – pytał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

twitter

Poseł PiS Sebastian Kaleta poinformował, że złożył interpelację w KPRM w sprawie zakupu łańcuchów zimowych przez SOP.

Czytaj też:

Chcą powrotu komendanta. MSWiA reaguje na list dowódców SOPCzytaj też:

Nowe ustalenia ws. kradzieży samochodu Tuska. Zatrzymano kolejną osobę