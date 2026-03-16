Błaszczak: Rozhisteryzowany Tusk próbuje ściągnąć nam te problemy na głowę

W trakcie briefingu szef klubu PiS nawiązał do sprawy pożyczki SAFE.

- Wojsko Polskie powinno dysponować najlepszą bronią, nie jakąś enigmatyczną europejską, niedostępną, do której próbuje nas namówić Unia Europejska poprzez narzucenie poprzeczki SAFE 3 proc., Donald Tusk rozhisteryzowany próbuje właśnie ściągnąć nam te problemy na głowę. My nie powinniśmy kupować problemów, tylko powinniśmy kupować broń. Najlepszą broń na świecie – powiedział Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.

Polityk zapewnił, że PiS będzie domagać się tego, żeby prezydencki projekt polski SAFE 0 proc. był przyjęty przez parlament. – Żeby można było wykorzystać zyski wypracowane przez Narodowy Bank Polski do tego, żeby te pieniądze zostały przeznaczone na właśnie uzbrojenie dla polskiego wojska – kontynuował.

Nawrocki wetuje SAFE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. – Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. (...) Zarobią na tym zachodnie banki i instytucje – podkreślił. Porównał program UE do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, że to obciąży nasze dzieci i wnuki – powiedział.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 procent". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent. – Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności – dodał.

W sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News 56,9 proc. respondentów negatywnie oceniło decyzję Karola Nawrockiego, podczas gdy 33,8 proc. ankietowanych uważa, że prezydent postąpił słusznie.

