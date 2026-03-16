Pierwszy taki sondaż. Polacy ocenili decyzję prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. – Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. (...) Zarobią na tym zachodnie banki i instytucje – podkreślił. Porównał program UE do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, że to obciąży nasze dzieci i wnuki – powiedział.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "polskiego SAFE 0 procent". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent. – Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności – dodał.

Polacy ocenili weto prezydenta

W sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News 56,9 proc. respondentów negatywnie oceniło decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o SAFE. 42,4 proc. badanych wskazało opcję "zdecydowanie źle", a 14,5 proc. – "raczej źle".

33,8 proc. ankietowanych uważa, że prezydent podjął słuszną decyzję w sprawie unijnego SAFE. 22,7 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", natomiast 11,1 proc. – "raczej dobrze".

W sondażu zapytano o "SAFE 0 proc."

W sondażu Polacy zostali także zapytani o prezydencki projekt "polski SAFE 0 procent". Zakłada on pozyskanie środków na zbrojenia z zysków NBP. Chodzi o prawie 200 mld zł. Inicjatywa Karola Nawrockiego ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

Poparcie dla prezydenckiego projektu wyraziło 38,4 proc. respondentów, z czego 23,4 proc. – "zdecydowanie", zaś 15 proc. – "raczej". Przeciwko "SAFE 0 procent" opowiedziało się 45,9 proc. ankietowanych, w tym 37,1 proc. – "zdecydowanie", z kolei 8,7 proc. – "raczej".

Sondaż Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Najnowszy sondaż. Zmieniają się nastroje społeczne ws. SAFE

