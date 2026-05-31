Kilometrówki do likwidacji? W nowym sondażu Polacy nie mają wątpliwości

United Surveys przeprowadził sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zapytał, czy kilometrówki dla parlamentarzystów powinny zostać zlikwidowane.

Kilometrówki do likwidacji? Większość Polaków jest za

Z sondażu wynika, że 57,0 proc. ankietowanych twierdzi, że ten system powinien zostać całkowicie zlikwidowany.

36,1 proc. respondentów opowiedziało się za jego ograniczeniem (niższe stawki, limity).

5,1 proc. uważa, że zachowaniem w obecnej formie.

"Oznacza to, że ponad 93 proc. Polaków domaga się zmian w systemie, który pozwala posłom na pobieranie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie z kasy państwa na paliwo" – komentuje Wirtualna Polska.

W grupie wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) za całkowitą likwidacją kilometrówek opowiada się aż 62 proc. osób.

Z kolei wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) – 54 proc.

Wyjątkiem są "pozostali wyborcy", wśród których 18 proc. nie widzi problemu w obecnej formie rozliczeń.

Kilometrówki Anny Marii Żukowskiej

W ostatnim czasie głośno było o kilometrówkach przewodniczącej klubu Lewicy.

Biuro poselskie Anny Marii Żukowskiej znajduje się zaledwie 1,7 km od kompleksu sejmowego przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Jednak polityk w ubiegłym roku odliczyła ponad 38 tys. zł z tytułu tzw. kilometrówek. Kwota ta, przeliczona na dzienne przejazdy, wskazuje na średni dystans około 90 kilometrów pokonywany każdego dnia, wliczając w to weekendy i święta.

Z danych udostępnionych przez portal jakglosuja.pl wynika, że Anna Maria Żukowska w ubiegłym roku rozliczyła dokładnie 38 181 zł i 95 gr z tytułu kilometrówek. Biorąc pod uwagę stawkę zwrotu za każdy przejechany kilometr, oznacza to pokonanie dystansu przekraczającego 33 tys. km.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 22-24 maja 2026 roku, metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI & CAWI), na próbie 1000 osób.

