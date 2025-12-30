"Podpisane". Czarzasty obcina przywileje posłów

"Kilometrówki podpisane. Sprzedaż alkoholu zakazana. Ciąg dalszy nastąpi jutro" – napisał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na swoim koncie na platformie X.

Jak przekazała Kancelaria Sejmu, od 1 stycznia 2026 roku w życie wchodzą nowe zasady rozliczania zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów przez posłów w związku z wykonywaniem mandatu. Marszałek Sejmu podpisał nowelizację zarządzenia dotyczącego tworzenia i finansowania biur poselskich. Zmiany wzmacniają kontrolę i przejrzystość rozliczeń – w szczególności dla przejazdów poza okręgiem wyborczym oraz w przypadku najmu długoterminowego samochodów.

Po nowym roku będą zatem obowiązywać surowsze przepisy dotyczące najmu długoterminowego pojazdów. Limit zwracanych kosztów za przejazdy poselskie na obszarze okręgu wyborczego będzie wynosił 1725 zł miesięcznie. Ponadto dla przejazdów poza okręgiem wyborczym powstanie specjalny rejestr z ich datami i trasami. Zasady będą analogiczne do delegacji pracowniczych.

Podpisanie zarządzenia w sprawie kilometrówek Czarzasty zapowiedział już w połowie listopada podczas konferencji prasowej w Sejmie. Wskazywał wtedy, że zacznie ono obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Kilometrówki posłów

Kilometrówki to potoczne określenie zwrotu kosztów posłom za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Parlamentarzyści mogą ubiegać się o zwrot za przejazdy własnym lub wynajętym autem, ale pod warunkiem, że wykorzystują go w ramach obowiązków poselskich. Limit wynosi 42 tys. kilometrów rocznie.

Sposób rozliczania kilometrówek przez parlamentarzystów od lat budzi kontrowersje, a przypadki nieprawidłowości są regularnie opisywane przez media.

Przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskiej oraz przeloty na terenie kraju posłowie mają bezpłatne.

