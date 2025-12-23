"Bądźmy dla siebie ludźmi". Czarzasty składa Polakom życzenia

Politycy składają Polakom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jednym z pierwszych jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu polityk stwierdził, że czas świąt to okres, kiedy "politykę i spory wyrzucamy za drzwi". To także dobry moment na zadanie sobie pytania "czy umiemy być dla siebie ludźmi?". Czarzasty wspomniał także o niedawnej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

– To spotkanie przypomniało mi, jak cennym darem jest spokój, bezpieczeństwo i obecność bliskich na co dzień. Pamiętam też, jak cennym darem jest zdrowie. Dlatego życzę wszystkim Państwu, byśmy na te dni odłożyli nienawiść na najwyższą półkę. Może uda się jej już stamtąd nie zdejmować. Również tu, w polskim Sejmie – powiedział.

Czarzasty: Bądźmy razem

Polityk apelował także o jedność i zrozumienie. Życzył również Polakom "dużo spokoju, bezpieczeństwa, miłości i zdrowia".

– Ze zdwojoną siłą kieruję te życzenia do osób, którym czegoś z tych rzeczy brakuje. Nasza ojczyzna jest trochę jak świąteczny stół. Trochę barszczu, trochę makowca. Każdy ma swój jedyny prawidłowy przepis na sałatkę jarzynową. Ktoś sięga po dokładkę, ktoś powie dość! Ale wszyscy jesteśmy razem i to jest najważniejsze – powiedział.

– Bądźmy po prostu razem, blisko. Razem jesteśmy bezpieczni. Wyłączmy telewizory, odłóżmy telefony. Porozmawiajmy ze sobą. Pośmiejmy się. Zjedzmy coś dobrego. Bądźmy dla siebie dobrzy. Po prostu bądźmy dla siebie ludźmi. Wesołych świąt! – dodał Czarzasty.

Prezydent będzie z żołnierzami

"W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego «Podlasie», funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią" – napisał Leśkiewicz w serwisie X.

Podkreślił, że żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo polskich granic "zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną, a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej".

