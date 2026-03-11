Minister zapowiada bojkot mistrzostw świata. "Nie ma takiej możliwości"

Minister sportu i młodzieży Iranu Ahmad Doniamali wykluczył udział reprezentacji swojego kraju w nadchodzących piłkarskich mistrzostwach świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku.

Irański polityk powiedział w wywiadzie telewizyjnym, na który powołuje się agencja Reutera, że od kiedy "skorumpowany amerykański rząd" zabił najwyższego przywódcę Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, "nie ma takiej możliwości", aby reprezentacja Iranu uczestniczyła w mundialu.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Mehdi Taj, prezes irańskiej federacji piłkarskiej. – Kto rozsądny wysłałby swoją reprezentację narodową w takie miejsce? Pewne jest na ten moment, że przy tym ataku i okrucieństwie nie możemy patrzeć na mistrzostwa świata z nadzieją – mówił. Do tej pory nie pojawił się jednak żaden oficjalny komunikat w sprawie ewentualnego bojkotu turnieju.

Mundial bez Iranu?

FIFA zapewnia, że będzie "monitorować sytuację". Sekretarz generalny światowej federacji piłkarskiej Mattias Grafstroem podkreślił, że priorytetem pozostaje zapewnienie bezpiecznego przebiegu mistrzostw świata.

Wycofanie się z rozgrywek reprezentacji Iranu otworzyłoby drogę na mundial innym państwom regionu, takim jak Irak czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Iran pierwszy mecz na mistrzostwach świata ma rozegrać 16 czerwca w Inglewood – przeciwko Nowej Zelandii. Później ma zmierzyć się z Belgią (również w Inglewood) i z Egiptem (w Seattle).

Gdyby Iran faktycznie wycofał się z turnieju, mogłyby go spotkać kary finansowe. Jeśli nastąpi to co najmniej 30 dni przed pierwszym meczem, komisja dyscyplinarna FIFA nałoży grzywnę w wysokości minimum 250 tys. franków. Jeżeli decyzja zapadnie później, minimalna kara to 500 tys. franków. Konieczny będzie również zwrot środków otrzymanych z FIFA z tytułu awansu na mundial. Chodzi o 10,5 mln dolarów. Reprezentacji Iranu groziłoby również wykluczenie z kolejnych mistrzostw świata, które odbędą się w 2030 r. w aż sześciu krajach: Urugwaju, Argentynie, Paragwaju, Hiszpanii, Maroku i Portugalii.

