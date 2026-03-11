Ostrzelał szkołę w centrum Warszawy. Policja zatrzymała 43-latka

O ujęciu sprawcy poinformowano w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Ostrzelał szkołę w centrum stolicy

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 10. Pracownicy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 17 zgłosili policji uszkodzenia szyb oraz elewacji budynku. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, w kierunku szkoły oddano kilka strzałów – najprawdopodobniej z broni pneumatycznej.

Na miejscu policjanci znaleźli metalowe kulki, które mogły zostać użyte jako amunicja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a dyrekcja szkoły nie zdecydowała się na przerwanie zajęć.

Zatrzymano obywatela Polski

Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Jak poinformowała stołeczna policja w mediach społecznościowych, działania prowadzili kryminalni ze Śródmieścia przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. "Policjanci ze Śródmieścia, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali 43-letniego obywatela Polski podejrzewanego o ostrzelanie dzisiaj rano przy ulicy Marszałkowskiej budynku, w którym znajduje się szkoła" – przekazano we wpisie.

Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu przy ul. Gagarina na warszawskim Mokotowie. Podczas przeszukania lokalu policjanci zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki wykorzystywane jako amunicja. "Obecnie 43-latek pozostaje w dyspozycji śródmiejskiej komendy Policji. Prowadzone z nim będą dalsze czynności procesowe" – przekazała stołeczna policja na X.

