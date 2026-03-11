"Jak ktoś taki może być polskim wiceministrem?". Miller nie wytrzymał

Nie cichną komentarze po wtorkowym występie wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego na antenie Radia ZET.

Burza po słowach Bartoszewskiego o Izraelu i Ukrainie

Polityk stwierdził tam, że Izrael nie dokonuje zbrodni przeciwko ludzkości, a Benjamin Netanjahu nie jest zbrodniarzem wojennym. To jednak nie jedyna kontrowersyjna wypowiedź wiceszefa polskiej dyplomacji. Pytany był on bowiem jeszcze o powstałą we Lwowie szkołę "Banderowiec", nawiązującą do postaci ukraińskiego zbrodniarza Stepana Bandery. Bartoszewski nie tylko tłumaczył Ukraińców, ale również zapowiedział, że MSZ nie będzie interweniować w tej sprawie. – MSZ reaguje wtedy, kiedy rzeczywiście widzimy ku temu powód. Nie popieramy ideologii banderowskiej, to jest oczywiste. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dla Ukraińców Bandera ma zupełnie inne konotacje niż dla Polaków – podkreślał.

Wypowiedzi wiceministra odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołały niemałe oburzenie. Na jedną z nich, tą dotyczącą Izraela, zareagował Leszek Miller.

"Jak ktoś taki może być polskim wiceministrem SZ?" – zapytał na platformie X były premier.

Za "coś nieprawdopodobnego" uznał te słowa Bartoszewskiego Krzysztof Mulawa. "Trudno to skomentować inaczej niż: wstyd i hańba" – ocenił poseł Konfederacji.

"A gdyby w Berlinie powstała szkoła "Hitlerowiec?"

Z kolei słowa wiceszefa MSZ o Ukrainie doczekały się odpowiedzi ze strony Stowarzyszenia "Wspólnota i Pamięć".

"A gdyby w Berlinie powstała szkoła "Hitlerowiec", też nie byłoby reakcji MSZ? Być może w Niemczech taka szkoła też miałaby "inne konotacje". To oczywiście absurdalny przykład, ale właśnie do takiego absurdu prowadzi wybielanie zbrodniczej ideologii banderowskiej" – oceniła organizacja.

Głos w tej samej sprawie zabrał również historyk prof. Stanisław Żerko. "Stepan Bandera jako obywatel RP prowadził działalność terrorystyczną przeciwko państwu polskiemu. Odpowiadał za 11 zamachów, w niektórych brał udział. Odpowiadał za zorganizowanie zamachu na ministra spraw zagranicznych B. Pierackiego. Skazany na karę śmierci, wyrok zmieniono na dożywocie. Ale ojtam ojtam" – podkreślił na platformie X.

