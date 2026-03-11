Znamy kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich b. prezes Iustitii

Czarzasty poinformował w środę o liście osób, które uzyskały rekomendację Prezydium Sejmu. Są to: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Szczególne poruszenie budzi osoba Krystiana Markiewicza, byłego prezesa kontrowersyjnej organizacji Iustitia zrzeszającej prawników, którzy w przeszłości aktywnie uczestniczyli w sporach politycznych/

– To sześcioro kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydium te osoby rekomendowała więc m.in. te nazwiska będą procedowane na posiedzeniu Sejmu – powiedział Czarzasty.

Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym

Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów. Stan ten trwa od grudnia ubiegłego roku. W roku 2026 zwolnią się kolejne stanowiska sędziowskie. W czerwcu dobiega bowiem końca kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego. We wrześniu z kolei – Justyna Piskorskiego.

Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez PiS. Tym razem jednak, jak już wiadomo, kluby wchodzące w skład koalicji rządzącej także mają zgłosić swoich kandydatów.

Doniesienia o tym, że rząd zmieni podejście do Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się już w październiku ubiegłego roku. Jak informował wówczas "Dziennik Gazeta Prawna", zamiast zapowiadanej reformy instytucji, obóz władzy chce ją "uzdrowić" przez obsadzenie sędziowskich wakatów. W ten sposób TK – jak stwierdziła gazeta – "ma wrócić do łask".

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane

Przypomnijmy, że w przyjętej w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Izba uznała też, że dwie osoby obecnie orzekające w TK – Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski – nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Od czasu podjęcia tej uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd twierdzi, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK w obecnym kształcie mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu "kryzysu praworządności".

