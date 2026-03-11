"Glapiński i Nawrocki ściemniają". Ostre słowa ministra

Głowa państwa spotkała się we wtorek z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie "SAFE 0 proc.". W rozmowach uczestniczył również prezes NBP Adam Glapiński.

Do Sejmu trafił już prezydencki projekt ustawy wdrażającej tzw. "Polski SAFE 0 proc". O tym, że dokument został już skierowany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, publikując pierwszą stronę dokumentu z pieczątką Sekretariatu Marszałka Sejmu.

"Polski SAFE 0 procent" ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł. Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

Rutnicki: Ustawa Nawrockiego jesy po prostu ściemą

Do programu "SAFE 0 proc." odniósł się w środę na antenie Radia Zet minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

– To jest ściema. Glapiński i Nawrocki? Oczywiście, że ściemniają. My nie mamy czasu na ściemnianie Glapińskiego i Nawrockiego. Państwo polskie nie ma na to czasu! – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Rutnicki podkreślił, że "nie będzie dzisiaj procedowanej ustawy, która jest po prostu ściemą, zasłoną dymną do weta prezydenta". – To jest przerażające. Pewnie musi się zameldować u Kaczyńskiego Glapiński i Nawrocki – dodał.

"Nie ma zysku, ale słyszymy, że zysk się pojawi"

– Adam Glapiński mówi, że z zysku NBP będą pieniądze na zbrojenia, to mówimy "sprawdzam". Skumulowane straty NBP za ostatnich kilka lat to 100 mld złotych – podkreślał szef resortu sportu i turystyki.

Jak zaznaczył polityk Koalicji Obywatelskiej, SAFE to w tej chwili "najważniejsze narzędzie, dzięki któremu my, Polacy możemy być bezpieczni".

– To konkretne pieniądze, a Glapiński totalnie ściemnia – mówił minister. Rutnicki wskazał przykład art. 3 ustawy. – "Środki funduszu pochodzą z wypłat zysku NBP", a nie ma zysku, ale wczoraj słyszymy, że zysk się pojawi – powiedział.

Czytaj też:

"Nie jest czarodziejem". Minister komentuje propozycję NawrockiegoCzytaj też:

"Gorszy niż przypuszczałem". Wicepremier po spotkaniu z Nawrockim