"Gorszy niż przypuszczałem". Wicepremier po spotkaniu z Nawrockim

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się we wtorek z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie "SAFE 0 proc”.. W rozmowach uczestniczył również prezes NBP Adam Glapiński.

Do Sejmu trafił już prezydencki projekt ustawy wdrażającej tzw. "Polski SAFE 0 proc". O tym, że dokument został już skierowany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, publikując pierwszą stronę dokumentu z pieczątką Sekretariatu Marszałka Sejmu.

"Polski SAFE 0 procent" ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Środki miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o prawie 200 mld zł. Prezydencka inicjatywa ma zapewnić finansowanie modernizacji polskiej armii bez konieczności zaciągania kredytów i przy pełnej suwerenności decyzyjnej państwa.

Kosiniak-Kamysz: Zapowiedzi Nawrockiego bardziej buńczuczne niż efekt projektu

Projekt prezydenta Karola Nawrockiego skomentował w środę na antenie RMF FM wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Jest gorszy od tego, co przypuszczałem, że może pan prezydent pokazać. Zapowiedzi były bardziej buńczuczne niż efekt tego projektu – stwierdził szef MON.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że propozycja prezydenta „mówi o zysku NBP, który i tak zgodnie z ustawą już dzisiaj obowiązującą jest przekazywany do budżetu państwa”.

– My wiemy, jak spożytkować zysk NBP, tylko tego zysku do tej pory nie było – zaznaczył wicepremier.

Program SAFE. Tak szef MON próbował przekonać prezydenta

Szef resortu obrony narodowej podkreślił, że przekonywał prezydenta Nawrockiego do podpisania ustawy przygotowanej przez rząd.

– Mamy SAFE, jest gotowy panie prezydencie, proszę podpisać. 200 miliardów bez VAT-u, czyli jeszcze jedna czwarta więcej zakupów możliwa za tę samą kwotę – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

