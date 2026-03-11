Ile zarabiają instytucje kultury? Zaskakujące wyniki

"Przychody ogółem instytucji kultury w 2025 r. wyniosły 18 378,3 mln zł i były wyższe o 11,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. [...] Instytucje kultury województwa mazowieckiego miały najwyższy (25,2 proc.) udział w przychodach ogółem" – czytamy w komunikacie.

Przychody samorządowych instytucji kultury wyniosły 14 921,7 mln zł (81,2 proc.), a państwowych instytucji kultury – 3 456,6 mln zł (18,8 proc.). W przychodach ogółem instytucji kultury największy udział miały przychody podmiotów prowadzących działalność obiektów kulturalnych – 41,2 proc., podał GUS.

Podano wyniki instytucji kultury

Wynik finansowy brutto instytucji kultury wyniósł 320,6 mln zł (zysk brutto – 439,2 mln zł, a strata brutto – 118,6 mln zł). Wynik finansowy netto instytucji kultury wyniósł 317,6 mln zł (wobec 248,6 mln zł przed rokiem), przy wzroście zysku netto o 22,8 proc. i straty netto o 11,3 proc., podał także GUS.

"W 2025 r. nakłady inwestycyjne poniesione przez instytucje kultury wyniosły 1 852,3 mln zł i były niższe o 6,5 proc. niż rok wcześniej. Ponad 37 proc. nakładów inwestycyjnych stanowiły nakłady podmiotów zlokalizowanych w województwie mazowieckim" – czytamy także.

