Portal wymyślił wypowiedzi znanego dziennikarza? "Niesamowite"

"3… 2… 1… Zero. Wchodzimy do redakcji portalu Zero.pl i sprawdzamy, jak wystartował" – artykuł pod takim tytułem ukazał się w niedzielę 8 marca na Press.pl. Czytamy w nim, że start Zero.pl poza samym startem nie przyniósł nic więcej. "Zero nie miało własnego mocnego materiału, który byłby szeroko cytowany przez inne media" – wskazano. Autor publikacji Ryszard Parka opisuje swoją wizytę w redakcji przy Wołoskiej 22 w Warszawie. W tekście pojawiają się m.in. wypowiedzi redaktora naczelnego serwisu Zero.pl Patryka Słowika. Co ciekawe, sam dziennikarz twierdzi, że takie słowa z jego ust nigdy nie padły.

Press.pl zmyślił wypowiedzi szefa portalu Zero.pl

Mocne oskarżenia pod adresem autora tekstu Słowik opublikował w niedzielę na platformie X. "Przeczytałem swoje wypowiedzi w najnowszym Pressie. Cóż: jakiś dziennikarz przyszedł do redakcji znienacka, kulturalnie mu odpowiedziałem na kilka pytań w drodze między kuchnią a salką konferencyjną i tyle. Teraz czytam tekst z rzekomo moimi wypowiedziami, których nie udzieliłem, bo nawet nie używam takich słów" – napisał.

Słowik zapewnił, że dla niego nie stanowi to dużego kłopotu, jednak innym dziennikarzom udzielił rady, że nie warto rozmawiać z Press.pl. "To kolejny raz, gdy zmyśla wypowiedzi. Nie mam zwyczaju autoryzować, ale już rozumiem dlaczego w Pressie tego nie robią – jeszcze by ktoś zepsuł wypowiedzi" – dodał.

Nie jedyny taki przypadek? "To niesamowite"

W kolejnym wpisie Patryk Słowik odniósł się do reakcji na swoje zarzuty pod adresem portalu. Okazało się, że nie jest on jedyną osobą, która ma z nim takie doświadczenie. "To jest niesamowite. Napisałem, że Press zmyślił moje wypowiedzi. I pod moim wpisem kolejne osoby zgłaszają, że Press zmyślał też ich wypowiedzi albo pisał, że nie chciał ktoś komentować, mimo że nie został poproszony o komentarz" – podkreślił redaktor naczelny serwisu Zero.pl.

