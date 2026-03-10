Wypadek z udziałem minister kultury. Jest decyzja prokuratury

Wypadek, o którym mowa miał miejsce 14 kwietnia 2023 roku na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Koszykowej w Warszawie.

Wypadek w centrum Warszawy. Prokuratura chce umorzenia postępowania wobec minister kultury

Marta Cienkowska, pełniąca wówczas funkcję wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, wjeżdżała wtedy – ustalili śledczy – z podporządkowanej ulicy Pięknej na Koszykowej. Jak przekazał we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, minister niewłaściwie oceniła prędkość i odległość nadjeżdżającego (ulicą z pierwszeństwem) motocyklisty oraz nie ustąpiła mu pierwszeństwa przejazdu. W wyniku tych działań kierowca jednośladu uderzył w prowadzoną przez Cieńkowską Toyotę.

Wiadomo, że wyniku zdarzenia, doznał on naruszenia czynności ciała na okres powyżej siedmiu dni. Dlaczego zatem prokuratura złożyła wniosek o warunkowe umorzenie postępowania? Jak tłumaczył prof. Skiba, krok ten wynika z nieumyślności czynu, postawy podejrzanej oraz rozmiaru obrażeń pokrzywdzonego.

– Prokurator zawnioskował o wyznaczenie okresu próby wynoszącego rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia, nałożenie obowiązku zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 30 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – przekazał rzecznik.

"Nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście"

Przypomnijmy, że o zdarzeniu z udziałem Cieńkowskiej informował wówczas "Miejski Reporter". Jeden ze świadków wypadku mówił w rozmowie z serwisem, że kierująca Toyotą, wyjeżdżając z ulicy Pięknej, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, jadącemu od Placu Konstytucji w kierunku Alei Niepodległości. Motocyklista w wyniku zderzenia miał wylecieć w powietrze i upaść kilka metrów dalej.

