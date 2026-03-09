Tragiczny wypadek w Zielonej Górze. Balon pasażerki zahaczył o budynek
Tragiczny wypadek w Zielonej Górze. Balon pasażerki zahaczył o budynek

W Zielonej Górze balon pasażerski zahaczył o blok. Nie żyje jeden z pasażerów
W Zielonej Górze balon pasażerski zahaczył o blok. Nie żyje jeden z pasażerów Źródło: Facebook / Miasto Zielona Góra
Tragiczny wypadek z udziałem balonu pasażerskiego w Zielonej Górze. Maszyna zahaczyła o jeden z budynków. W środku znajdowały się trzy osoby. Jak wynika z doniesień mediów, jedna wypadła. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

O tragicznym w skutkach wypadku, do którego doszło w Zielonej Górze w województwie lubuskim informuje RMF FM.

Wypadek balonu pasażerskiego w Zielonej Górze. Jest ofiara śmiertelna

Jak wynika z ustaleń rozgłośni, w poniedziałkowy poranek w rejonie ulicy Chrobrego balon pasażerski zahaczył o jeden z budynków. W środku znajdowały się trzy osoby. Dwie opuściły maszynę o własnych siłach.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że trzecia osoba wypadła z balonu. Jej poszukiwania przyniosły najgorszą informację. Pasażer maszyny został znaleziony na dachu jednego z budynków. Mimo reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

Na miejscu wypadku wciąż pracują służby, które mają ustalić przyczyny wypadku.

Wiadomo, że balon należał do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Źródło: RMF 24
