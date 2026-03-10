Glapiński zabrał głos po spotkaniu z Tuskiem. Co z SAFE 0 proc.?

We wtorek w Pałacu Prezydenckim premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiali z prezydentem Karolem Nawrockim i prezesem NBP Adamem Glapińskim na temat "polskiego SAFE 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

Szef rządu chce zaciągnąć unijny kredyt w wysokości 44 miliardów euro (ok. 185 miliardów zł plus odsetki). Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat. Zgodnie z artykułem 89 Konstytucji RP SAFE z UE możliwy jest wyłącznie za zgodą prezydenta. Głowa państwa tymczasem proponuje alternatywny projekt – SAFE 0 proc., który zakłada pozyskanie 185 mld zł, a finansowanie odbywałoby się bez odsetek i bez zaciągania długoterminowych kredytów.

Glapiński: Dzięki trafnej polityce NBP możliwa jest realizacja tego projektu

Po zakończonym spotkaniu prezes NBP podkreślił, że propozycja prezydenta jest jak najbardziej realna. – Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta – mówił Adam Glapiński.

Jak dodał, to dzięki "przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii".

Prezes zapewnił, że NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze. Ponadto dodał, że w środę przedstawi szczegóły tego projektu.

Tusk ma "plan B"

Podczas konferencji prasowej premier Tusk powiedział, że złożony przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy nie będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. – Będziemy ją analizowali, dopytywali przede wszystkim o pieniądze. Nam nie chodzi i zwracam się jeszcze raz do wszystkich zainteresowanych, w tym do prezydenta, nam nie chodzi o nowe ustawy, nowe przepisy, nowe instytucje, rady programowe, cały ten biurokratyczny ciężar – powiedział szef KO.

– Jeśli chodzi o nasz plan B, nie wykluczam, że już pojutrze będziemy gotowi z projektem uchwały Rady Ministrów. Oczywiście będę czekał do końca na prezydencki podpis, bo wtedy te pieniądze będzie łatwiej i szybciej wydać na polski przemysł zbrojeniowy. Jeśli jednak pojawi się weto, to na pewno tego samego dnia, kiedy się pojawi, my będziemy mogli realizować plan B, czyli uchwałą Radę Ministrów, ze stratą dla np. Straży Granicznej i na tym polega problem – powiedział premier.

