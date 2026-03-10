Tusk publikuje zdjęcie z generałami. Cięta riposta Morawieckiego

O tym, że prezydent Karol Nawrocki miał podjąć decyzję o wecie do ustawy wdrażającej SAFE, czyli unijny program pożyczek na zbrojenia, premier poinformował we wtorek (10 marca) przed posiedzeniem rządu.

– Dotarły do nas informacje, że prezydent zdecydował się zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam prezydenta, czy rzeczywiście tak jest – powiedział Tusk, który we wtorek o 15:00 będzie uczestniczył w spotkaniu z Nawrockim i prezesem NBP Adamem Glapińskim na temat "polskiego SAFE 0 procent".

Następnie premier udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać go w otoczeniu wojskowych.

"Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od jednego podpisu – dlatego wraz z generałami Wojska Polskiego rozmawiamy o planie B" – napisał szef rządu.

Do jego słów odniósł się Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że premier nadal może skorzystać z prezydenckiej propozycji SAFE 0 proc., która nie niesie ze sobą takich długów, jak te proponowane przez program UE.

"Donaldzie, masz na stole rozwiązanie, które nie zadłuża Polski na lata – SAFE 0%. Wystarczy Twoja jedna, w końcu suwerenna od zagranicznych wpływów decyzja" – napisał Morawiecki na platformie X.

Spotkanie Tusk-Nawrocki

We wtorek w Pałacu Prezydenckim dojdzie do rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. W rozmowie, zaplanowanej na godz. 15, weźmie również udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Tematem spotkania będzie propozycja głowy państwa "SAFE 0 proc.".

"Termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu tak, aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu" – wskazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

