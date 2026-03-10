Nowy projekt Smarzowskiego. Reżyser szykuje filmy o chrzcie Polski

O szczegółach filmu mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" współautor scenariusza, Wojciech Rzehak, który współpracował już z reżyserem przy kontrowersyjnym filmie "Kler".

– Film składa się z trzech warstw. Pierwsza, która teraz przyciąga naszą uwagę najsilniej, to Mieszko i to, co działo się w wielkiej polityce, czyli budowanie państwowości. Drugi wątek jest przygodowy, można powiedzieć awanturniczy. Trzecia płaszczyzna będzie związana z wierzeniami oraz obyczajami. Chcemy pokazać to, co dla naszych przodków było ważne. W co wierzyli, jak oddawali swoim bogom cześć, na jakie sposoby ich życie było wpisane w rytm przyrody. W wiosnę, lato, jesień, zimę – mówił Rzehak.

Smarzowski szykuje dwa filmy

Projekt ma być podzielony na dwie części. Pierwsza nosi roboczy tytuł "Swadźba" (nazwa staropolskiej ceremonii zaślubin), a druga "Chrzest".

Rzehak zdradził, że produkcja znajduje się dopiero na wczesnym etapie. Obecnie odbywają się dyskusje dotyczące budowy grodów, strojów i uzbrojenia. Scenariusz ma być przetłumaczony przez ekspertów od słowiańskich dialektów, a na filmie będą wyświetlane napisy, by widzowie rozumieli dialogi.

– Opieramy się na badaniach archeologicznych i opiniach fachowców. Chcemy, by wszystko zostało dopracowane do najmniejszego szczegółu. Nie ma mowy o żadnej cepelii i jeszcze raz chciałbym to podkreślić – zapewnia.

Sam Smarzowski od wielu lat szykował się do nagrania filmu o Słowianach. Pierwsze wypowiedzi reżysera w tym temacie padały już w 2018 roku po premierze "Kleru".

– Być może następna historia będzie o Słowianach. Opowieść o tym, że przed chrztem też byliśmy – mówił wówczas reżyser.

Wówczas jednak nie doszło do realizacji tych planów, a Smarzowski skupił się najpierw na filmie "Wesele", a następnie "Dom dobry".

