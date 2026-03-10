"Ale to chyba pana praca?". Suski starł się z dziennikarzem TVN24

Na biurku Karola Nawrockiego czeka uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca unijny SAFE. Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Głowa państwa ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w tej sprawie. Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk oświadczył, że dotarły do niego informacje, iż prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę. Tych doniesień nie potwierdził rzecznik głowy państwa.

Suski starł się z dziennikarzem TVN24

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit zapytał posła PiS Marka Suskiego o to, czy przeczytał ustawę o SAFE. Gdy polityk odparł, że zrobił to "pobieżnie", między nim a redaktorem wywiązała się ciekawa wymiana zdań.

– Ale to chyba pana praca, żeby całość przeczytać? – drążył dalej Wit. Suski wskazał, że nie jest członkiem komisji, która zajmuje się unijną pożyczką. Z tego powodu nie przeczytał całości ustawy.

– Ale pan krytykuje SAFE, a nawet pan nie przeczytał – nie dawał za wygraną dziennikarz.

– Rozumiem, że mam chwalić? – odparł ironicznie Suski.

– Nie, ma pan po prostu przeczytać – odpowiedział Wit.

– A pan przeczytał całą? – dopytywał polityk PiS.

– Jeżeli pan nie zauważył drobnej różnicy, to pan jest posłem i podnosi rękę, głosując i decydując o prawie – zripostował dziennikarz.

– I co z tego? – odparł pytaniem poseł.

Polacy nie chcą unijnej pożyczki

"Z którego z pomysłów na sfinansowanie wydatków na obronność Polska powinna skorzystać?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy firmy IBRiS.

Najwięcej wskazań (29 proc.) otrzymał "polski SAFE 0 procent", czyli inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Co ciekawe, drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią (26 proc.) było "z obydwu powyższych". Unijny SAFE wybrało 24 proc. uczestników badania. Odpowiedź "z żadnego z powyższych" wybrało 13 proc. pytanych. Natomiast 8 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Czytaj też:

Poseł PiS wywołał skandal. Teraz się tłumaczy

Czytaj też:

Suski o SAFE: Żołnierze, którzy mają inne zdanie, milczą. Byliby wywaleni