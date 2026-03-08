Czarne sny Tuska

Nadchodzące przejęcie koncernu medialnego Discovery/Warner przez firmę Paramount Skydance jest znaczącym wydarzeniem na rynku amerykańskim – ale znacznie większe znaczenie może mieć dla Polski, i to nie w sferze biznesu, a polityki. Koncern przejmowany z rąk lewicowo-liberalnych sponsorów Partii Demokratycznej przez firmę republikanów popierających Donalda Trumpa jest bowiem m.in. właścicielem – poprzez swą spółkę córkę w Amsterdamie – telewizji TVN, głównej tuby propagandowej rządu Tuska i środowiska lewicowo-liberalnego, zwanego potocznie „salonem”. Utrata przez obecną władzę tak ważnego narzędzia wpływania na wyborców, nie mówiąc już o możliwości zmiany linii programowej telewizji na niekorzystną dla dotychczasowych politycznych dysponentów, nie może nie spędzać Donaldowi Tuskowi snu z powiek.