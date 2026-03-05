"Nawet TVN-y informują". Obajtek o podwyżkach

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie Robert Pszczel zwrócił uwagę w poniedziałek na antenie Polsat News, że nowa wojna może mieć konsekwencje, które będą odczuwalne w różnych zakątkach świata. Jako przykład wskazał ceny ropy naftowej. – Jeśli ta sytuacja się utrzyma, to jednak na stacjach benzynowych będziemy cierpieć – zauważył.

Obajtek: Nie zdziwię się, jak paliwo będzie droższe o 2-3 zł

Do sprawy odniósł się były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Nie zdziwię się, jak za chwilę paliwo będzie droższe 2-3 zł. I nie dziwię się, że przy tak gwałtownych podwyżkach ludzie szturmują stacje paliw" – napisał europoseł PiS na platformie X.

Obajtek zwrócił uwagę na materiał emitowany na antenie TVN24.

"Nawet TVN-y informują o horrendalnych podwyżkach" – zaznaczył były prezes PKN Orlen.

Niemcy tankują w Polsce

Tymczasem niemieccy kierowcy masowo odwiedzają Polskę, by tankować swoje samochody. Powodem są podwyżki cen paliwa po ataku Izraela i USA na Iran.

Jak podaje Deutsche Welle, rząd Niemiec nie planuje obecnie wprowadzenia ulg na paliwo. To też wpływa na decyzję zmotoryzowanych osób za Odrą. "W środę rano, w tzw. porannym szczycie cenowym, średnia cena za litr paliwa w całym kraju przekroczyła dwa euro" – czytamy na dw.com.

Sytuacja już zwróciła uwagę mediów lokalnych. Ukazujący się w Saksonii dziennik "Saechsische Zeitung" podkreśla, że obecnie bardziej opłaca się tankować po polskiej stronie granicy.

"Nie jest to niczym niezwykłym w regionie przygranicznym, gdzie ceny na stacjach benzynowych w Polsce są tradycyjnie niższe niż w Niemczech. Jednak jak na wtorek w południe, na stacji benzynowej Carrefour w Zgorzelcu panował spory ruch" – czytamy w regionalnym wydaniu gazety z Görlitz.

