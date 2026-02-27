Kolejne podwyżki na stacjach. Tyle zapłacimy za paliwo

Jak wskazują eksperci, "niestabilna sytuacja na runku ropy naftowej odpowiada za notowane w ostatnich dniach podwyżki na krajowych stacjach paliw". "Średnio za benzyny i olej napędowy płacimy o 5-6 gr/l więcej niż przed tygodniem, a za autogaz o 3 gr/l. W sumie jednak w lutym benzyny i olej napędowy zdrożały już o 10-11 gr/l, a autogaz o 7 gr/l" – czytamy.

Analitycy zwracają uwagę, że po silnym wzroście hurtowych cen paliw przed tygodniem, w tym tygodniu ceny hurtowe zmieniały się umiarkowanie. "Niestety to ustabilizowanie się cen w hurcie nie zagwarantuje stabilnych cen paliw w pierwszym tygodniu marca. Spodziewamy kontynuacji podwyżek na średnim poziomie 4 gr/l benzyny, 3 gr/l oleju napędowego i 2 gr/l autogazu" – tłumaczą.

Tyle wyniosły średnie ceny paliw

Poniżej prezentujemy zestawienie średnich cen paliw zgodnie (stan na 26 lutego br.):

– Benzyna bezołowiowa 95: 5,73 zł/l (+6 gr/l)

– Benzyna bezołowiowa 98: 6,48 zł/l (+5 gr/l)

– Olej napędowy: 5,98 zł/l (+6 gr/l)

– Autogaz: 2,78 zł/l (+3 gr/l)

Prognoza na okres 2-6.03.2026:

– Pb95 – 5,77 zł/l (+4 gr/l)

– Pb98 – 6,52 zł/l (+4 gr/l)

– ON – 6,071 zł/l (+3 gr/l)

– LPG – 2,80 zł/l (+2 gr/l)

Co z cenami ropy naftowej?

"Końcówka tygodnia przynosi nam wyraźny wzrost zmienności na rynku ropy naftowej. W piątek 27 lutego notowania kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent wzrosły powyżej 72 USD/bbl, czyli w okolice tegorocznych maksimów" – czytamy w komentarzu rynkowym Reflex.

Jak podkreślają analitycy, "wzrost zmienności to efekt reakcji rynku po kolejnej, trzeciej już, rundzie amerykańsko-irańskich negocjacji". "Minister spraw zagranicznych Omanu, który jest mediatorem w rozmowach USA-Iran poinformował wczoraj o istotnym postępie w negocjacjach i oczekuje kontynuacji rozmów w przyszłym tygodniu, tym razem w Wiedniu. Strona amerykańska jest mniej optymistyczna w ocenie postępu negocjacji. Opcja interwencji militarnej USA w Iranie wydaje się odsuwać ponownie w czasie, choć nadal nie można jej jednoznacznie wykluczyć" – tłumaczą eksperci.

"1 marca spotkanie 8 krajów OPEC+ partycypujących w dobrowolnych cięciach wydobycia, czyli Arabia Saudyjska, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Kuwejt, Oman, Kazachstan, Algieria. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 8 krajów OPEC+ wstrzymało na okres I kwartału tego roku cykl zwiększania limitów wydobycia. Od kwietnia limity produkcji mogą zostać ponownie zwiększone w podobnym tempie jak w listopadzie czy grudniu, czyli o 137 tys. bbl/d" – czytamy.

