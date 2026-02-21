Węgry blokują pożyczkę dla Ukrainy. Sikorski: Putin się odwdzięczy
Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski
Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski Źródło: PAP / Paweł Supernak
Radosław Sikorski twierdzi, że nie jest zaskoczony tym, iż Węgry zablokowały unijną pożyczkę dla Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że "Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń".

"Ukraina szantażuje Węgry, wstrzymując tranzyt ropy naftowej we współpracy z Brukselą i węgierską opozycją, aby wywołać zakłócenia w dostawach na Węgrzech i podnieść ceny paliw przed wyborami" – dodał. Węgry zablokowały rozporządzenie UE w sprawie nowelizacji Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. To jedyny akt prawny w sprawie pożyczki, który wymaga jednomyślności, bo dotyczy budżetu. "Węgry zablokowały go na ostatnim etapie legislacyjnym. Dwa pozostałe zostały przyjęte większością kwalifikowaną głosów" – donosi RMF FM. Stacja podaje, że " trwają zakulisowe rozmowy, gdyż czasu jest niewiele. W poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych – to praktycznie ostatni moment, by uzyskać kompromis przed czwartą rocznicą wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie". W poniedziałek do Kijowa jadą szefowa KE oraz przewodniczący Rady Europejskiej.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Komentarze z polskiego rządu

W rozmowie z RMF FM decyzję Budapesztu skomentował szef MSZ. – Oburzające, ale nie zaskakujące – powiedział. Radosław Sikorski. – Putin zapewne się odwdzięczy – dodał.

Wcześniej premier Donald Tusk napisał w serwisie X: "Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy".

Źródło: X / RMF FM
